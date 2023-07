Kayseri Bilim Merkezi'nde dolu dolu yaz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde öğrenciler yaz mevsimini dolu dolu geçiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Bilim Merkezi’nde ücretsiz atölye çalışmaları kayıtları devam ederken, çocuklar ve aileler Bilim Merkezi’nin çok faydalı olduğunu ifade ederek sunulan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiklerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları başladı. Kayıtları devam eden atölyelerde 6 ila 15 yaş arası çocukların yararlanacağı etkinlikler kapsamında 4-7 Temmuz tarihleri arasında geri dönüşüm, ahşap atölyesi, güneş gözlemi, boncuk kodlama gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirilecek. Türkiye’nin simge şehirlerinden biri olan Kayseri’de belediyecilik hizmetlerinin çok iyi yapıldığını dile getiren veliler Kayseri Bilim Merkezi’nden çok memnun kaldıklarını ve burada çocukların çok mutlu olduğunu kaydetti.

“HER YAŞ GRUBUNDAN İNSANIN BİLİMLE BULUŞTUĞU BİR ORTAM BURASI”

Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Can Terzioğlu, Kayseri Bilim Merkezi’nin yaz dönemi etkinlikleri hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu: “Kayseri Bilim Merkezi’nde yazlarımız dolu dolu geçiyor. Her yaş grubundan insanın bilimle buluştuğu bir ortam burası. Oldukça da popüler bir dönem geçiriyoruz. Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte oldukça aktif bir program belirledik. Her gün yaklaşık 5 tane atölye olacak şekilde, günde 100 öğrenciye hizmet edecek şekilde hafta içinde 400 öğrenciyi ağırlıyoruz. Özellikle cumartesi günleri halka açık gece gözlemleri planladık. Bilim gösterilerimiz de olacak. Ayın son gününde mini bir bilim şenliğimiz olacak ve halka açık herkesin katılımıyla ziyaretçilerimizi karşılayacağız.”