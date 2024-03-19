KAYMEK’in gençleri, Çanakkale ruhunu anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim lokomotifi olan KAYMEK, ‘Çanakkale Ruhu’nun anlatıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel bir program gerçekleştirdi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Aziz, kadim ve medeniyetler şehri Kayseri. Böyle güzel bir şehre hizmet ettiğimiz için şükrediyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Düzenlediği sanat ve mesleki eğitim kurslarında kursiyerlerin eğitimlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu, eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir KAYMEK, öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda KAYMEK öğrencileri, göğüslerini siper ederek akın akın gelen düşmanı bile verdikleri mücadele ile kendine hayran bırakan kahramanların destanlarının yazıldığı yer olan Çanakkale’yi anlattı.

KAYMEK Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından ‘Çanakkale Ruhu’nun anlatıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkan Büyükkılıç ile Akar ve beraberindeki heyet, çocuklar tarafından Türk bayrakları ile coşkuyla karşılandı.

Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, koro, mehteran marşları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilirken, Çanakkale cephelerinde kullanılan askeri obje ve görseller gibi zengin bir içerikle katılımcılara Çanakkale ruhu yaşatıldı.

“KAYMEK’İMİZİ KAYSERİ’MİZDE 6’NCI ÜNİVERSİTE OLARAK NİTELENDİRİYORUZ”

Programda sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerine, “KAYMEK’imizin gerçekten yüz akı olan, gönül insanı olan yavrularımız, canlarımız, gençlerimiz” diye başladı. Başkan Büyükkılıç, gençlere ‘iyi ki varsınız’ diye seslenerek “Adeta Kayseri’mizde bir 6’ncı üniversite olarak nitelendirdiğimiz, yerli ve milli şuurla yetişen böyle bir gençliğe sahip olan KAYMEK’imizin çalışanlarına, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

Büyükkılıç, KAYMEK sayesinde, 141 değişik alanda her yaş gurubuna hitap edecek kurslar verdiklerini dile getirerek 12 alanda da yabancı dil çeşitliliği ile gençleri geleceğe hazırlama adına herhangi bir ücret almaksızın Kayseri’ye mâl olan her türlü fedakârlığı gösterdiklerini vurguladı.

“AZİZ, KADİM VE MEDENİYETLER ŞEHRİ KAYSERİ”

Büyükkılıç, Kayseri’nin medeniyetler şehri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tam 109 yıl önce şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bir vatan ve Kayseri. Kayseri denilince Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet’i mezcetmiş. Tabi ki taş mektep diye nitelendirdiğimiz Kayseri Lise’mizin, milli mücadele döneminde son sınıf öğrencilerinin siz yaş grubunuzdaki öğrencilerinin tamamı şehit olmak suretiyle mezun olamamış. Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin, Gevher Nesibe Sultanların, Hunat Hatunların, Mimar Sinanların şehri Kayseri. Aziz, kadim ve medeniyetler şehri Kayseri. Böyle güzel bir şehre hizmet ettiğimiz için şükrediyoruz. Mevla’m sizlere layık kılsın. Ramazan’ınızı mübarek olsun. Cenab-ı Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerinden mahrum etmesin. Her birinizi bağrıma basıyor, iyi ki varsınız diyorum.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da gençlere seslenerek, “Sizin coşkunuz bize çok şey öğretiyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizleri çok seviyoruz, sizlere çok güveniyoruz. Sizlerden de çok şey bekliyoruz. İnşallah geleceğimiz bugünden daha iyi olacak” dedi.

“GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN USTASI, UZMANI, DOKTORU, PROFESÖRÜ”

Başkan Büyükkılıç’tan ‘gerçek belediyeciliğin ustası’ diyerek söz eden Akar, “Gerçek belediyeciliğin ustası, uzmanı, doktoru, profesörü sayın belediye başkanımızı da huzurlarınızda kutluyorum, tebrik ediyorum. Sayın Memduh Büyükkılıç bugüne kadar yaptıklarıyla gerçekten şehrimize çok önemli değerler kattı, çok önemli hizmetler yaptı. İnşallah bundan sonra da sizlerin teveccühü ile yine bu faaliyetlerine devam edecek” diye konuştu.

“109 YIL ÖNCE ‘ÇANAKKALE GEÇİLMEZ’ DEDİK VE GEÇEMEDİLER”

Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Vatanımız çok güzel, Kayseri’miz çok güzel. Daha da güzelleştirmek için çok çalışmamız lazım. Vatanı bize teslim ettiler şehitlerimiz. Bizim görevimiz teslim aldığımız vatanı çok daha iyi duruma çıkarıp, o şekilde bizden sonrakilere teslim etmek. Bundan 109 yıl önce ‘Çanakkale geçilmez’ dedik ve geçemediler. Dünya’nın bütün orduları bir araya geldiler geçemediler. Bizim atalarımız geçirmediler. İşte buna biz Çanakkale ruhu diyoruz. Çanakkale ruhu bize her zaman lazım, her zaman yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”