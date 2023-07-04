Son Dakika

KAYMEK Yaz Okulu açıldı

YAŞAM 04.07.2023, 10:45
KAYMEK Yaz Okulu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Yaz Okulu Açılış Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki önemli kuruluşu KAYMEK, okulların kapanmasının ardından yaz tatilini eğlenceli, sosyalleşerek dolu dolu geçirmek isteyecek öğrencilere yaz dönemi ile kucak açıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla KAYMEK Yaz Okulu'nun açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı öncesi Başkan Büyükkılıç, merkezi gezerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle geçmiş Kurban Bayramı’nızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık ama yavrularımızın eğitimi öğretimi elbette sürecek” dedi.

Yaz aylarının daha verimli, daha sağlıklı geçmesini temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımıza hem katkı sağlayan hem onların günlerini değerlendiren hem de kültürel ve sportif açıdan sağlıklı ve ufuklu olmalarını, değerlerine bağlı olarak yetişmelerini sağlayacak olan çalışmaları KAYMEK marifetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapıyoruz” diye konuştu.

“HER BİR VELİMİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ile gençlerin her zaman özgüven içerisinde yetişeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Yavrularınızı emanet ettiğiniz için değerli öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin şahsında her bir velimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık oluruz. İnşallah ‘iyi ki KAYMEK’e göndermişiz. Orada hem kültürel açıdan hem sportif açıdan hem bilgi birikimi bağlamında yaz dönemini çok iyi değerlendirdik’ diyebilirsiniz. Biz onu mutluluk kaynağı olarak görür, seviniriz.  Öğretmenlerimizden bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrasında daha fazlasını istiyorum. Yavrularımızı bir anne şefkatiyle, bir veli şefkatiyle öğretmenlikten öte bağrına basarak aynı şekilde davrandıklarını biliyorum. Bu dönem daha fazla gayret göstereceklerini, yavrularımızın özgüven içerisinde yetişmelerini sağlayacaklarına inanıyorum.”

“KAYMEK’TEN HEP MEMNUNİYETLE BAHSETTİLER”

KAYMEK’ten hep memnuniyetle bahsedildiğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Sizleri seviyoruz. Buralar sizlerin vaktini hoş geçireceği, değerlendireceği ve bilgi birikimiyle buradan ayrılacağı yer olacak. Daha sonra zinde ve dinç olarak, dinlenmiş olarak, her yönüyle, 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladığınız okullarınızda ‘ne kadar güzel, hakikaten diğerlerinden bu öğrenci çok farklı, sosyal yönüyle, kültürel yönüyle, donanımıyla, birikimiyle, özgüveniyle’ dedirtirsek biz görevimizi yapmış olacağız. Umarım bugüne kadar hep böyle dediler, KAYMEK’ten hep memnuniyetle bahsettiler, inşallah aynı şekilde bu yaz döneminde gerek KAYMEK bünyesinde meslek edindirme kurslarımızda ilgi bağlamında, gerek Spor A.Ş.’miz marifetiyle sportif alanlarda her türlü önce şehrimizi tanıyarak, önce kurumlarımızı tanıyarak özgüven içerisinde bu çalışmaları yapacağınıza ben inanıyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Heyecanlısınız biliyorum. Burası bir okul değil onu bilin, burası sadece sizin daha özgüven içerisinde vaktini geçireceği, sizlerin kurum ve kuruluşlarının yerleri. O açıdan bu belediye sizin, buradaki öğretmenler sizin büyükleriniz, sizlere yol gösterici önder ve rehberleriniz, merhamet timsali canlarımız, o açıdan hiç korkmayın, heyecanlanmayın, kendinizi sınavda falan hissetmeyin” ifadelerini kullandı. KAYMEK Yaz Okulu mezuniyet töreninin 26 Ağustos Cumartesi günü planlandığını ifade eden Büyükkılıç, “26 Ağustos'ta kapanış merasimini bu şekilde inşallah beraber yapacağız. O zaman diyeceksiniz ki, ‘biz çok iyi yere gelmişiz, çok güzel vakit geçirdik.’ Öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet etmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Kayseri’miz büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan, herkesin takdir ettiği, sizlerin de bizleri seçmek suretiyle burada hizmet etmemize vesile olduğu güzel bir şehir. Şehrimizin kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim, inşallah başarılı bir yaz dönemi geçirelim. Aynı şekilde 16 ilçemizin her birinde bu eğitimi, bu çalışmayı yapıyoruz. Çünkü Kayseri’yi biz 1 milyon 500 bin nüfusuyla, 16 ilçesiyle tek vücut olarak diğer belediye başkanı kardeşlerimizle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bir ağabey kardeş anlayışı içerisinde bu şehre hizmet etmeye özen gösteriyor, gayret ediyoruz.”

Açılış sonrası sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DEPREMZEDE VATANDAŞTAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR VE DUA

Büyükkılıç, Kahramanmaraş’tan gelen bir depremzede vatandaş ile görüşerek, Yaz Okulu kursuna gelen çocuğu Muhammet Salih ile yakından ilgilenirken, depremzede vatandaş da “Kayseri gerçekten büyük destek oldu. Oradan buraya epey gelen oldu. Kayserililer sahiplendi. Allah hepsinden, sizlerden razı olsun” diye dua ve teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25