KAYMEK Yaz Okulu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Yaz Okulu Açılış Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki önemli kuruluşu KAYMEK, okulların kapanmasının ardından yaz tatilini eğlenceli, sosyalleşerek dolu dolu geçirmek isteyecek öğrencilere yaz dönemi ile kucak açıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla KAYMEK Yaz Okulu'nun açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı öncesi Başkan Büyükkılıç, merkezi gezerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle geçmiş Kurban Bayramı’nızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık ama yavrularımızın eğitimi öğretimi elbette sürecek” dedi.

Yaz aylarının daha verimli, daha sağlıklı geçmesini temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımıza hem katkı sağlayan hem onların günlerini değerlendiren hem de kültürel ve sportif açıdan sağlıklı ve ufuklu olmalarını, değerlerine bağlı olarak yetişmelerini sağlayacak olan çalışmaları KAYMEK marifetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapıyoruz” diye konuştu.

“HER BİR VELİMİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ile gençlerin her zaman özgüven içerisinde yetişeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Yavrularınızı emanet ettiğiniz için değerli öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin şahsında her bir velimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık oluruz. İnşallah ‘iyi ki KAYMEK’e göndermişiz. Orada hem kültürel açıdan hem sportif açıdan hem bilgi birikimi bağlamında yaz dönemini çok iyi değerlendirdik’ diyebilirsiniz. Biz onu mutluluk kaynağı olarak görür, seviniriz. Öğretmenlerimizden bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrasında daha fazlasını istiyorum. Yavrularımızı bir anne şefkatiyle, bir veli şefkatiyle öğretmenlikten öte bağrına basarak aynı şekilde davrandıklarını biliyorum. Bu dönem daha fazla gayret göstereceklerini, yavrularımızın özgüven içerisinde yetişmelerini sağlayacaklarına inanıyorum.”

“KAYMEK’TEN HEP MEMNUNİYETLE BAHSETTİLER”

KAYMEK’ten hep memnuniyetle bahsedildiğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Sizleri seviyoruz. Buralar sizlerin vaktini hoş geçireceği, değerlendireceği ve bilgi birikimiyle buradan ayrılacağı yer olacak. Daha sonra zinde ve dinç olarak, dinlenmiş olarak, her yönüyle, 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladığınız okullarınızda ‘ne kadar güzel, hakikaten diğerlerinden bu öğrenci çok farklı, sosyal yönüyle, kültürel yönüyle, donanımıyla, birikimiyle, özgüveniyle’ dedirtirsek biz görevimizi yapmış olacağız. Umarım bugüne kadar hep böyle dediler, KAYMEK’ten hep memnuniyetle bahsettiler, inşallah aynı şekilde bu yaz döneminde gerek KAYMEK bünyesinde meslek edindirme kurslarımızda ilgi bağlamında, gerek Spor A.Ş.’miz marifetiyle sportif alanlarda her türlü önce şehrimizi tanıyarak, önce kurumlarımızı tanıyarak özgüven içerisinde bu çalışmaları yapacağınıza ben inanıyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Heyecanlısınız biliyorum. Burası bir okul değil onu bilin, burası sadece sizin daha özgüven içerisinde vaktini geçireceği, sizlerin kurum ve kuruluşlarının yerleri. O açıdan bu belediye sizin, buradaki öğretmenler sizin büyükleriniz, sizlere yol gösterici önder ve rehberleriniz, merhamet timsali canlarımız, o açıdan hiç korkmayın, heyecanlanmayın, kendinizi sınavda falan hissetmeyin” ifadelerini kullandı. KAYMEK Yaz Okulu mezuniyet töreninin 26 Ağustos Cumartesi günü planlandığını ifade eden Büyükkılıç, “26 Ağustos'ta kapanış merasimini bu şekilde inşallah beraber yapacağız. O zaman diyeceksiniz ki, ‘biz çok iyi yere gelmişiz, çok güzel vakit geçirdik.’ Öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet etmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Kayseri’miz büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan, herkesin takdir ettiği, sizlerin de bizleri seçmek suretiyle burada hizmet etmemize vesile olduğu güzel bir şehir. Şehrimizin kıymetini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim, inşallah başarılı bir yaz dönemi geçirelim. Aynı şekilde 16 ilçemizin her birinde bu eğitimi, bu çalışmayı yapıyoruz. Çünkü Kayseri’yi biz 1 milyon 500 bin nüfusuyla, 16 ilçesiyle tek vücut olarak diğer belediye başkanı kardeşlerimizle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bir ağabey kardeş anlayışı içerisinde bu şehre hizmet etmeye özen gösteriyor, gayret ediyoruz.”

Açılış sonrası sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DEPREMZEDE VATANDAŞTAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR VE DUA

Büyükkılıç, Kahramanmaraş’tan gelen bir depremzede vatandaş ile görüşerek, Yaz Okulu kursuna gelen çocuğu Muhammet Salih ile yakından ilgilenirken, depremzede vatandaş da “Kayseri gerçekten büyük destek oldu. Oradan buraya epey gelen oldu. Kayserililer sahiplendi. Allah hepsinden, sizlerden razı olsun” diye dua ve teşekkür etti.