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KAYMEK yarım milyon aşkın Kayseriliye katkı sağladı

YAŞAM 08.12.2023, 11:15
KAYMEK yarım milyon aşkın Kayseriliye katkı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), ortaya koyduğu kurs, sergi, atölye, danışmanlık, kamp ve öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama merkezi gibi çeşitli hizmetlerle yaklaşık 4,5 yılda yarım milyonu aşkın insanın hayatına katkı sağladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Altyapı, imar gibi rutin belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde sosyal ve kültürel anlamda da kenti geliştirmek, vatandaşlara katkı sağlamak için gayret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 4,5 yıllık başkanlığı sürecinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, ortaya koyduğu proje ve faaliyetlerde toplam 602 bin 91 vatandaşa hizmet verdi.

Kayserili vatandaşlara doğrudan hizmet ulaştıran sosyal belediyecilik anlayışının ürünü KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’ndeki Kent Atölyeleri ile Gençlik Merkezlerindeki Değer Gençlik Merkezi, Robotik Kodlama Atölyesi (Projen ile Gel), KAYMEK Matematik Kampı, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri, E38 E-Ticaret Platformu, Çamaşır Yıkama Merkezi, KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi), KAYMEK Canlı Yayın, Büyükşehir Gençlik Merkezi, Kayseri Kariyer Merkezi, Huzur Çınarı Aile Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi gibi hayata dokunan hemen her noktadaki ve konudaki eğitim, kurs ve etkinlikleri sayesinde Kayserili vatandaşların gelişimine destek oldu.

SANAT VE MESLEKİ EĞİTİM KURS MERKEZLERİ’NDE 50 BİNİ AŞKIN VATANDAŞA KURS

Faaliyetler arasında, kurslar, sergiler, eğitim seminerleri, satış ofisleri, Kardeş Şehir Mostar, uygulama eğitimleri ve etkinlikler, KAYMEK'le Öğreniyorum, sosyal farkındalık projeleri gibi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerindeki 15 farklı noktada hizmetlerini yürüten KAYMEK, 4,5 yılda 55 bin 273 kursiyere eğitim sağladı.

KAYMEK GENÇLİK MERKEZLERİ FAALİYETLERİ İLE 11 FARKLI TESİSTE 44 BİN 957 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Başta ödüllü Değer Gençlik Projesi olmak üzere, akademik dersler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken sunduğu imkânlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden üretken gençler yetiştirmeyi amaçlayan KAYMEK Gençlik Merkezleri, 11 farklı tesiste son 4,5 yılda 44 bin 957 öğrenciye eğitim sundu.

İLÇE SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİ’NDE HAYATÎ ETKİNLİKLER

İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde, vatandaşlara yönelik mesleki beceri ve kişisel gelişim kursları, sosyal ve kültürel programlar sayesinde gençlerin eğitim hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için akademik dersler verilirken diğer yandan modern tesislerde bulunan çok amaçlı salon, cep sinema, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, kütüphane, kreş alanı, kadınlar lokali gibi çeşitli sosyal donatılarla düğün, nişan, tiyatro, konser, seminer, sportif faaliyetler gibi etkinliklerden 16 farklı tesisteki ilçe sakinleri faydalandı. 4,5 yılda 55 bin öğrenci ve kursiyere eğitim verilirken, 160 bin birey de merkezlerdeki sosyal ve sportif faaliyetlerden faydalandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇAMAŞIRLARI ÜCRETSİZ YIKANDI

"150. Yılda 150 Proje" kapsamında kurulan Çamaşır Yıkama Merkezi, Kayseri’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ve yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkayarak temizledi. 31 adet çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle KAYMEK Akademi tesisinde hizmet veren birimde 6 bin 650 öğrenciye hizmet verildi.

KAYMEK UZEM’DE 10 BİNLERCE KİŞİYE UZAKTAN KURS VE EĞİTİM

Gelişen ve dönüşen dünyada eğitim alanında ihtiyaç haline gelmiş olan uzaktan eğitim modeline ilişkin de faaliyetleri olan KAYMEK, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) sayesinde, örgün eğitimle mesai saatleri veya okul ders saatleri çakıştığı için vakit uygunluğu bulamayan vatandaşlar için bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla hizmet vermeye başlarken, öğrenciler ve kursiyerler istedikleri ortamda ihtiyacı olan derslere ücretsiz olarak ulaşabilmekte, ders konularını dinleyebilmekte, senkron ve asenkron derslere katılıp etüt ve deneme sınavları sayesinde kendilerini geliştirebilmektedir.

KAYMEK UZEM uzman eğitimci kadrosu ile Eğitim Bilimleri, LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS’ye hazırlanan öğrenciler ile adaylara ücretsiz eğitim imkânı sunarken 4,5 yılda 31 bin 686 öğrenci ve kursiyere eğitim imkânı tanındı.

KAYMEK CANLI YAYINLARINDA YARIM MİLYONU AŞAN GÖSTERİM

Sosyal medyada yer alan mecraların daha çok tercih edilmesi sebebiyle tam donanımlı stüdyo yapılarak KAYMEK Canlı Yayın kurudu. KAYMEK, Youtube ve Instagram platformlarında canlı yayınlarla ve video paket çekimlerle daha çok insana ulaşılması amaçlandı.  Bu kapsamda KAYMEK canlı yayın 165 bin görüntüleme, 654 bin gösterim, 4 bin 390 saat izlenme ve 6 bin 954 takipçi sayısına ulaşıldı.

BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK MERKEZİ İLE YÜKSEKÖĞRETİME ÖĞRENCİ

Gençlerin millî ve manevi yönden gelişimleri için, akademik eğitimlerin yanı sıra gençlere sanatsal, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenen Büyükşehir Gençlik Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin üniversite sınavlarında başarı sağlayarak hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine yararlı bireyler olabilmeleri hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda son 4,5 yılda 84 öğrenciye Yüksek Öğretim Kurumlarına giriş sınavına hazırlık eğitimi verildi.

KAYSERİ KARİYER MERKEZİ’NDE İŞ VE İSTİHDAM HİZMETLERİ

Şehrimizde ve ülkemizde iş arayan kişilerle işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi; vasıflı, vasıfsız personel ve stajyer ile özellikle sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılanmakta. Kayseri Kariyer Merkezi, birçok seçkin kurumla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle hizmetlerini yürütürken, toplam 237 bin 260 SMS ile yönlendirme, 11 bin 304 iş başvurusu ve 4 bin 227 istihdam edilmesine yönelik yönlendirme gerçekleştirdi.

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