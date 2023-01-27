KAYMEK'ten tatil şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik ‘KAYMEK Tatil Şenliği’ düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kültürel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocukları da unutmayan KAYMEK, yarıyıl tatilinde oldukça eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir etkinliği miniklerle buluşturmaya hazırlanıyor. ‘KAYMEK Tatil Şenliği’nde çocuklara yönelik zengin içerikler hazırlayan KAYMEK, Kayseri Park Alışveriş Merkezi -1’inci katta 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günlerinde de saat 10.00 ile 22.00 arasında çocuklarla buluşacak. Çocuklara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunacak olan KAYMEK, Tatil Şenliği’nde Çocuk Oyuncakları Workshop Etkinliği, Çocuklara Özel El Sanatları Sergisi, Yüz Boyama, Kostümlü Etkinlikler - Maskotlar, Robotik Kodlama, Türk İslam Bilginleri Kart Dağıtımı, 70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar Sergisi’nin Bir Bölümü, Penaltı Vuruşu gibi renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

KAYMEK Tatil Şenliği’nde, eğlenirken öğrenecek çocukları ayrıca sürpriz hediyeler de bekliyor.

Yaş sınırlaması olmaksızın ücretsiz bir şekilde tüm çocukların katılımına açık olacak şenlik ve KAYMEK diğer etkinlik ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye www.kaymek.com.tr web adresinden ulaşılabilecek.

KAYMEK, 11 FARKLI BİRİM, 39 FARKLI TESİS İLE 52 FARKLI NOKTADA

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerini yürütmektedir.