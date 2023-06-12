KAYMEK'ten miniklere özel 'ödev merkezi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencilerin ödevlerini daha verimli yapabilmeleri adına KAYMEK Ödev Merkezi hayata geçirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir KAYMEK, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde halkın teveccühünü kazanmaya devam ediyor.

Sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri düzenleyen KAYMEK, düzenlediği eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen KAYMEK Ödev Merkezleri ile öğrencilerin artık ödevlerini bitirmesi çok kolay ve eğlenceli hale geldi. Çocuklar ödevlerini, KAYMEK’in alanında uzman öğretmenleri eşliğinde daha verimli yaparken, öğrendiklerini pekiştirme imkânı da buluyorlar.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezi ve 16 ilçede 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.