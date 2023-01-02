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KAYMEK'ten kitap okuma yarışması

YAŞAM 02.01.2023, 09:15
KAYMEK'ten kitap okuma yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in düzenlediği kitap okuma yarışması ödül törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören kitap okuma yarışması ödül törenine katıldı. Törende gençlere hitap eden Büyükkılıç, “Sizleri teşvik edip ya okuyan ya da okutan ol mantığında sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz, okuyanları da çok seviyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kurslar ve kültürel faaliyetlerde marka kuruluşu KAYMEK 7’den 70’e tüm Kayserililere zengin içeriğe sahip eğitim ve kurslarla hizmet vermeyi sürdürürken sergiler, seminerler ve birçok özel etkinliklerin yanı sıra düzenlediği yarışmalarla da vatandaşları kültürel faaliyetlerde buluşturuyor.

Bu kapsamda geleneksel hale getirdiği yarışmalara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir KAYMEK tarafından bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmenin yanı sıra millî ve manevi değerleri ön plana çıkarmayı da amaçlayan “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi. 

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi‘nde düzenlenen yarışma ve ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve müdürler ile yarışmanın katılımcısı vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç gençlere teşekkür ederek, “KAYMEK’imizin yapmış olduğu bu önemli ve anlamlı çalışmayı önemsiyor, genel sekreter yardımcımızı, daire başkanımızı ilgili müdürümüzü, öğretmenlerimizi tebrik ederken gençlerimize de özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“OKUYANLARI ÇOK SEVİYORUZ”

Okumaya teşvik edici çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Büyükkılıç, “Ben olmazsam olmaz mantığında bir gençlik, bir nesil, bir sorumluluk anlayışı. O açıdan inşallah burada yer alacağız. Sizleri teşvik edip ya okuyan ya da okutan ol mantığında sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz, okuyanları da çok seviyoruz. Gençlerimize layık olma yolunda, bu şehirde yaşayanlara yakışan bir belediyecilik anlayışı. Bir çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz. Sizlerin, bizlerin hep beraber bu şehirde yaşayanların gayretleri ile en önemlisi söyledikleri ile uyguladıkları bir olan yönetim anlayışıyla” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, gençlere kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Şu an da 9 kütüphanemiz var inşallah Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin içerisinde şehrimize yakışır bir kütüphaneyle sizi buluşturmak adına çalışmamızı sürdürüyoruz. İlçelerimiz dahil 16 ilçe el ele gönül gönüle bir abi kardeş mantığı içerisinde şehrimize layık olmaya çalışıyoruz.”

“KİTAP SEÇ, OKU, YARIŞ, KAZAN”

Büyükşehir’in kitap okuma yarışmasına 18-40 yaş arası bireyler diledikleri kitaplardan biri, ikisi veya her üçü için de başvuruda bulundu. Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren Adam” kitabı için 991, Nazan Bekiroğlu’nun “Nar Ağacı” kitabı için 772, Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” kitabı için 969 kişi olmak üzere 3 kitap için toplam 2 bin 732 başvuru alınırken, tekil olarak 1433 kişi başvuru yaparak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi‘nde düzenlenen yarışma 3 grup şeklinde farklı saatlerde gerçekleştirildi. Kitapseverler, saat 10.00’da başlayan ‘Rasim Özdenören-Gül Yetiştiren Adam’ adlı kitabın yarışmasında 1. grup olarak kıyasıya yarışırken, 2. grup saat:12.00’de ‘Nazan Bekiroğlu-Nar Ağacı’ adlı kitabın, 3. Grup ise saat:14.00’de ‘Cengiz Aytmatov-Gün Olur Asra Bedel’ adlı kitabın yarışmalarına eserlere dair bilgilerini yarıştırdı.

Kahoot sistemi üzerinden yapılan yarışmada kitapseverler cep telefonları ile uygulamaya giriş yaparak, belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soruya cevap verdi. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ödül almaya hak kazındı. 

TOPLAM 18 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Büyükşehir KAYMEK’in, Başkan Büyükkılıç’ın ‘okuyan ve okutan şehir Kayseri’ hedefi doğrultusunda düzenlediği etkinlikte birinci oturum ‘Rasim Özdenören-Gül Yetiştiren Adam’ adlı kitabın yarışmasında birinci Bahriye Polat olurken, Aslıhan Karaca ikinci, Duygu Yiğit üçüncü oldu. İkinci oturum ‘Nazan Bekiroğlu-Nar Ağacı’ adlı kitabın yarışmasında Şeyma Herdem birinci olurken, Seda Gürbüz ikinci, Azime Gökbudak üçüncü oldu. Üçüncü oturum ‘Cengiz Aytmatov-Gün Olur Asra Bedel’ adlı kitabın yarışmasında ise birincilik derecesini Elif Mete elde ederken, Aybüke Kanat üçüncü, Hasan Erdoğan ikinci oldu. 

Dereceye giren katılımcıları tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Gençler bizim için önemli, özgüven içerisinde olmanız bizim için önemli” dedi. Büyükkılıç, Temmuz ayında hayatını kaybeden Yazar Rasim Özdenören’e de Allah’tan rahmet diledi.

Derece girenlere ödüllerini Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve daire başkanları takdim etti. Büyükkılıç, önceden belirlenen ödüllere ek olarak dereceye giren katılımcılara saat hediye etti. 

Kitap Okuma Yarışması’nda her bir kategoride birinci olanlara 3000 TL, ikinci olanlara 2000 TL ve üçüncü olanlara ise 1000 TL ödül verildi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada her bir kategoride 6 bin olmak üzere toplamda 18 bin TL para ödülü verildi.

VATANDAŞLARDAN KİTAP OKUMA YARIŞMASINA TAM NOT

Büyükşehir KAYMEK’in kitap okuma yarışması vatandaşlardan tam not aldı. 

Yarışmanın ‘Rasim Özdenören-Gül Yetiştiren Adam’ kategorisindeki birincisi Bahriye Polat ise birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Etkinlik güzeldi, Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Sayın Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kitap okuma yarışmasının ‘Nazan Bekiroğlu-Nar Ağacı’ kategorisindeki birincisi Şeyma Herdem, “Sürenin ve bilginin yarıştığı güzel bir yarışmaydı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Cengiz Aytmatov-Gün Olur Asra Bedel’ kategorisinde birinci olan Elif Mete de bu tür etkinliklerin Kayseri’ye kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 

“Kitap okumayı çok seven bir insanım ama bu tür etkinlikler daha çok heveslendiriyor bizleri. Bu tür etkinliklerin devamı olmasını umut ediyorum. Kayseri’de son zamanlarda birçok güzel etkinlik var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

‘Nazan Bekiroğlu-Nar Ağacı’ kategorisinde ikincilik derecesi elde eden Seda Gürbüz, Kayseri’de böyle etkinliklerin olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Görür görmez kaydolmak istedim. Yarışma ortamı çok güzeldi, profesyonelce gerçekten her şey çok iyiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim”  şeklinde konuştu.

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