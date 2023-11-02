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KAYMEK'ten Kayserililere yabancı dil kursu

YAŞAM 02.11.2023, 10:45
KAYMEK'ten Kayserililere yabancı dil kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı dil öğretmek ve kaliteli bir eğitim sunmak amacıyla ücretsiz Fransızca, İngilizce, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursları veriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, öğrenci ve eğitim dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla eğitim ağını günden güne zenginleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları arasında yer alan yabancı dil kursları, Kayserililer tarafından yoğun ilgi görüyor. KAYMEK 2023-2024 1’inci Dönem Yabancı Dil Kursları arasında Fransızca, İngilizce, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursları yer alıyor.

KAYMEK İhtisas Merkezi’nde Fransızca A2 Seviyesi, KAYMEK Akademi’de Fransızca B1 Seviyesi, KAYMEK Akademi, KAYMEK Argıncık, KAYMEK Beyazşehir, KAYMEK Erkilet, KAYMEK Köşk, KAYMEK Sümer, KAYMEK TOKİ, Bahçeli Evler Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziyagökalp tesislerinde İngilizce A1 Seviyesi, KAYMEK Akademi, KAYMEK Argıncık, KAYMEK İhtisas, KAYMEK Sümer, KAYMEK Köşk, KAYMEK Ziyagökalp tesisleri ve Bahçeli Evler Sosyal Yaşam Merkezi’nde İngilizce A2 Seviyesi, KAYMEK İhtisas Merkezi’nde İngilizce B2 Seviyesi, KAYMEK Akademi’de Korece A1 Seviyesi, KAYMEK Akademi’de Korece B1 Seviyesi, KAYMEK İhtisas’ta Rusça A1 Seviyesi, KAYMEK Argıncık, KAYMEK İhtisas Merkezi’nde Yabancılar İçin Türkçe Seviye A1, KAYMEK İhtisas’ta Yabancılar İçin Türkçe Seviye A2, Uzaktan Eğitim Merkezi KAYMEK UZEM’de Almanca GOETHE Sınavına Hazırlık, İngilizce A2 Seviyesi, İngilizce B2 Seviyesi, Rusça Günlük Konuşma ve YDS Vocabulary kursları veriliyor.

KAYMEK’in Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde açtığı Arapça A1 Seviyesi, Fransızca A1 Seviyesi ve KAYMEK Argıncık tesislerinde yabancılar için Türkçe Seviye A1 kurslarının kayıtları yeni başlarken, diğer tesislerdeki kurslarda kayıtlar tamamlanarak, dersler başladı. Kursiyerler farklı bir dil öğrenmek ya da mevcut bilgilerini bir üst seviyeye taşımak için KAYMEK yabancı dil kurslarına kayıt yaptırabiliyor.

Hem iş hem de sosyalleşme imkânı sağlayan kurslara kayıt yaptırmak isteyenler detaylı bilgiyi www. kaymekonline.com adresinden alabiliyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,‘YABANCI DİL’E ÇOK ÖNEM VERİYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle buluştuğu her fırsatta yabancı dilin önemine vurgu yapıyor.  

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