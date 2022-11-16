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KAYMEK'ten 'İyi' proje

YAŞAM 16.11.2022, 12:00
KAYMEK'ten 'İyi' proje

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Dünya İyilik Günü’nde yürekleri ısıtacak bir farkındalık projesine imza attı. KAYMEK, soğuk kış günlerinde öğrencilerin atkı bere ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ''Çocuklarımıza İyilik Örün'' projesini başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KAYMEK A.Ş. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gönül belediyeciliği eksenin hizmet anlayışı kapsamında gönüllere dokunan projeler de hayata geçiriyor. 

Bu kapsamda hafta sonuna denk gelen, 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde yüreklere dokunacak bir adım atan KAYMEK, 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesini başlattı. 

HEP BİRLİKTE İLMEK İLMEK SEVGİ ÖRÜLECEK

Büyükşehir KAYMEK A.Ş. tarafından “Hep Birlikte İlmek İlmek Sevgi Öreceğiz” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, soğuk kış günlerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atkı bere ihtiyaçlarını karşılamak ve kalplerine dokunmak amaçlanıyor. KAYMEK’in öncülüğü edeceği projeye vatandaşlarda katılarak destek verebilecek.

“YUMAKLAR İSTER SİZDEN, İSTER BİZDEN”

Projeye destek vermek isteyen vatandaşlar için KAYMEK talep edenlere ücretsiz olarak ip tedarik imkânı sundu, 4 renk örgü ipleri, klasik bere ve atkı örmek isteyen vatandaşlar KAYMEK'in bütün tesislerinden ücretsiz olarak malzeme teslim alabilecek. Dileyen vatandaşlar ücretsiz olarak verilecek iplerin yerine kendi imkânlarıyla da ip temin edebilecekler. KAYMEK yetkili personeli, belirlenen ölçülerde örülecek olan atkı ve bereleri ip tesliminden itibaren en geç 15 gün sonrasında bitirilmiş olarak yine KAYMEK tesislerinde projeye katılan vatandaşlardan teslim alacak. Vatandaşların örmüş oldukları atkı ve bere takımları, KAYMEK tarafında başta köy okulları olmak üzere kentte bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak. 

'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi hakkında detaylı bilgi almak ve gönüllere dokunacak bu projeye destek vermek isteyen vatandaşlar 0352 231 80 31 numaralı telefondan irtibata geçebilecek.

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