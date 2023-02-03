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KAYMEK'ten ikinci tatil şenliği

YAŞAM 03.02.2023, 11:15
KAYMEK'ten ikinci tatil şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin yarıyıl tatilinde düzenlediği ve ilk haftasına 5 bin çocuğun katıldığı KAYMEK Tatil Şenliği’nin ikincisi düzenlenecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Gençlere ve çocuklara yönelik sunduğu eğitim hizmetinin yanı sıra onların bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik birçok faaliyete imza atan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar, sergiler ve seminerlerle on binlerce insana ulaşan KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilerin hem öğrenmesini hem de tatilin tadını çıkarmasını sağlayacak etkinlikler yapıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ilki gerçekleşen ve 5 bin öğrencinin katıldığı KAYMEK Tatil Şenliği bir kez daha çocuklarla buluşuyor. 

3 Şubat 2023 Cuma ve 4 Şubat 2023 Cumartesi günü 10.00-22.00 saatleri arasında Tuna Life AVM’de düzenlenecek olan KAYMEK Tatil Şenliği’nde Çocuk Oyuncakları Workshop Etkinliği, Çocuklara Özel El Sanatları Sergisi, Yüz Boyama, Kostümlü Etkinlikler – Maskotlar, Robotik Kodlama, Türk İslam Bilginleri Kart Dağıtımı, 70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar Sergisi’nin Bir Bölümü, Penaltı Vuruşu gibi renkli ve eğlenceli birçok etkinlik yer alacak.

Etkinlikte çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.

Ayrııca 28-29 Ocak 2023’te Kayseripark AVM’de ilki düzenlenen ve 2 gün süren KAYMEK Tatil Şenliği’ne katılan 5 binin üzerinde çocuk, hem eğlenmiş hem de öğrenmişti.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.

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