KAYMEK'ten dolu dolu yaz programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Gençlik Merkezleri’nin Yaz Okulları’nda, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu’nda ve Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri Yaz Dönemi’nde birbirinden farklı kurs, ders ve etkinlikler ile dolu dolu program planlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYMEK, Yaz Okulları ile öğrencilerin tatil süreçlerinde daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak adına onların kişisel ve sosyal gelişimlerine odaklanan bir anlayış sunuyor. Bu kapsamda, Gençlik Merkezleri’nin Yaz Okulları’nda, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu’nda ve Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri Yaz Dönemi’nde önemli etkinlikler ve eğitimler düzenlenecek.

BU DÖNEM BİR İLK OLARAK ÇOCUKLARA ÖZEL KURS DÜZENLENECEK

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri başvuruları 5 Haziran’da başlarken, 6 bin 859 kursiyer başvuruda bulundu. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, 2023 Yılı Yaz Dönemi’nde 9 farklı tesiste sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenleyecek. Bahçe Konsept Tasarımı, Dış Ticaret Ofis Destek Elemanı (UGDD), Eski Nakışları Geri Dönüştürme, İğne Oyası ile Takı Yapım Kursu gibi 4’ü yeni olmak üzere 78 farklı branşta açılan kurslarla birçok bireyin ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar düzenlenecek. Yabancı dillerden kişisel gelişime, el sanatlarından hobi kurslarına, bilişim alanından mesleki gelişime kadar çok geniş bir yelpazede düzenlenen kurslar 2 aydan 4 aya kadar farklı sürelerde tamamlanacak. Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek.

Ayrıca bu dönem bir ilk olarak TOKİ, Erkilet ve Beyazşehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde çocuklara özel kurslar düzenlenecek. 8-13 yaş aralığındaki çocuklara Çocuklar İçin Resim Sanat Eğitimi, Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi, 9-13 yaş aralığındaki çocuklara Etkili ve Hızlı Okuma, 10-14 yaş aralığındaki çocuklara İngilizce A1 Seviyesi, Temel Bilgisayar Eğitimi, 11-14 yaş aralığındaki çocuklara Diksiyon Eğitimi, 14-17 yaş aralığındaki çocuklara ise Pastacı Çırağı, Saç Örme ve Saç Şekillendirme, Temel Robotik Kodlama Eğitimi gibi kurslarla çocukların sanatsal becerileri ve kişisel gelişimleri desteklenecek.

YAZ OKULU’NA 2 BİN 786 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

KAYMEK Gençlik Merkezleri Yaz Okulu başvuruları 7 Haziran’da başlarken, bu süreçte 2 bin 798 öğrenci başvuruda bulundu. 3 Temmuz’da başlamış olan Gençlik Merkezleri Yaz Okulu 11 tesiste yürütülecek ve 26 Ağustos’ta sona erecek. 8 – 14 yaş grubu yaz okuluna 1913, LGS ön hazırlık kurslarına 410, YKS ön hazırlık kurslarına 434 ve KAYMEK Matematik Kampı’na 41 öğrenci başvuruda bulundu ve yaz okulu kapsamında kurs alacak. 8-14 yaş grubu yaz okulu öğrencileri Kur’an-ı Kerim, Türk İslam Bilginleri, Değerler Eğitimi, El Sanatları ve Akıl Oyunları derslerinde eğitim alırken yüzme başta olmak üzere buz pateni, okçuluk ve futsal gibi sportif faaliyetler ve şehrin tarihi, doğal hazinelerine geziler, gelişimlerine yönelik farklı alanlarda seminerler gibi birçok etkinlikle buluşacak.

İLÇE SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİ YAZ OKULU DA DOLU DOLU GEÇECEK

İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu başvuruları da 7 Haziran’da başlarken, 2 bin 42 öğrenci ve kursiyer başvuru yaptı. 3 Temmuz’da başlayan İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu bütün ilçelerde 15 tesiste yürütülecek ve 26 Ağustos’ta sona erecek. Yaz Okulunda 28 farklı branşta kurslar düzenlenecek. LGS ve YKS hazırlık kursları ve 8-14 yaş grubuna Kur’an-ı Kerim, Temel Dinî Bilgiler ve Değerler Eğitimi dersleri verilecek. Ayrıca tesis imkânları dâhilinde bütün öğrencilere yönelik Akıl Oyunları dersleri, futbol, yüzme, jimnastik, tenis, oyun salonu etkinlikleri, parkur yarışları, okçuluk, voleybol, basketbol, badminton ve kick box gibi sportif faaliyetler; resim, ebru, takı tasarım, bağlama, gitar ve halk oyunları gibi sanatsal faaliyetler; kültür, tarih ve bilim gezileri ile doğa yürüyüşleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrenciler eğlenirken eğitilecek.

AÇILIŞ PROGRAMI BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

Yaz boyunca öğrencilerin birbirinden farklı kurs, ders ve etkinliklerle buluşacağı Gençlik Merkezleri’ndeki Yaz Okulu açılış programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılımı ile KAYMEK Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapıldı.