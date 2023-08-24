KAYMEK'ten coşkulu kapanış töreni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitimi ve Kültür A.Ş.( KAYMEK), Yaz Okulu Kapanış Programı’nı büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaz dönemini Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ile dolu dolu ve çok keyifli geçirdiklerini ifade eden öğrenciler ve aileler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2023 Yaz Okulu döneminde 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz olarak hizmet verildi. Bu kapsamda Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde KAYMEK Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yaz dönemini Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ile doldurduklarını dile getiren kursiyerler ve veliler yaz dönemindeki kurslardan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Kursa katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu hizmet nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.