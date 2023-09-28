KAYMEK 'Projen ile Gel' diyecek

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ‘Projen ile Gel’ sloganı ile düzenlenen Robotik Kodlama Atölyesi’nde 14-17 yaş arası başvurusu geçerli olan 32 öğrenci ile mülakat yapacak. Mülakatlar sonucunda projesi kabul edilen gençlere teknik eğitim desteği sunulacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYMEK, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Projen ile Gel Robotik Kodlama Atölyesi’nde gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor.

Eğitime, eğitimciye ve özellikle öğrencilere verdiği destekle takdir toplayan Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda zengin içeriklere sahip mesleki eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini yürüten KAYMEK, modern teknoloji ve bilimi yakından takip ederek gençleri geleceğe hazırlıyor.

32 ÖĞRENCİ İLE MÜLAKAT YAPACAK

Bu kapsamda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ‘Projen ile Gel’ projesi kapsamında Robotik Kodlama Atölyesi kayıtlarını başlatan KAYMEK, 14-17 yaş arası başvurusu geçerli olan 32 öğrenci ile mülakat yapacak. Mülakatta projesi seçilen öğrencilerle uzman ekip tarafından özel olarak ilgilenilecek ve gençlerin fikirleri hayata geçirilecek. Somutlaştırılan projeler Teknofest gibi proje yarışmalarına hazırlanacak.

Öte yandan ücretsiz Robotik Kodlama Atölyesi’nden faydalanarak kodlama eğitimi almak isteyen öğrenciler de mülakat ile seçilecek. KAYMEK, bazı öğrencilerle proje çalışması yaparken kodlama alanına yönelen öğrencilere de robotik kodlama eğitimi sunacak.

KAYMEK’in ücretsiz Robotik Kodlama Atölyesi hakkında www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden ve 0352 320 54 45 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.