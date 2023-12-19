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KAYMEK Kitap Ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAM 19.12.2023, 11:15
KAYMEK Kitap Ödülleri sahiplerini buldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla 3’üncüsü düzenlenen ve yoğun ilgi gören kitap okuma yarışması ödül törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kurslar ve kültürel faaliyetlerde marka kuruluşu KAYMEK, 7’den 70’e tüm Kayserililere zengin içeriğe sahip eğitim ve kurslarla hizmet vermeyi sürdürürken sergiler, seminerler ve birçok özel etkinliklerin yanı sıra düzenlediği yarışmalarla da vatandaşları kültürel faaliyetlerde buluşturuyor.

Bu kapsamda geleneksel hale getirdiği yarışmalara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir KAYMEK tarafından “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi‘nde düzenlenen yarışmanın ödül töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra daire başkanları ve müdürler ile yarışmanın katılımcısı vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlere teşekkür ederek, “Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Tabi amacımız okuyan ve okutan olmak ve bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmek” dedi. Kayseri’nin 5 üniversitesi olan bir şehir olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “75 bin üniversite öğrencisi olan bir şehir. Üniversite öğrencilerimize burs yardımıyla ve destekleriyle, gerek ulaşım yardımı gerek çamaşır yıkama gibi desteklerle öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de iki defa genç dostu şehir ödülüne layık görüldük. 350 bin civarında orta öğretimde öğrencisi olan bir şehiriz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum” diye konuştu.

İŞTE YARIŞMANIN KAZANANLARI

Kahoot sistemi üzerinden dijital olarak yapılan yarışmada Tarık Buğra’nın “Osmancık” isimli kitabı için 1’inci Ahmed Muhammed Genç, 2’nci Halil İbrahim Atalay, 3’üncü de Sibel Eröz olurken, Muhammed Canpolat, Nagihan Çeri, Esra Acar, Fatma Şimşek ve Semra Yiğit ise mansiyon ödülüne layık görüldü.Nazan Bekiroğlu’nun “Yûsuf ile Züleyha” isimli kitabı için ise 1’inci Hatice Çelik, 2’nci Esra Eroğlu, 3’üncü de Hikmet Soymısırlıo olurken, Elvan İnce, Ayşe Yahyalı, Dilek Söylemez, Şerifenur Eren ve Tuğçe Arzik ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

“KİTAP SEÇ, OKU, YARIŞ, KAZAN”

Yoğun ilgi gören yarışmada Tarık Buğra’nın “Osmancık” isimli kitabı için 989, Nazan Bekiroğlu’nun “Yûsuf ile Züleyha” isimli kitabı için 1.221 kişi tarafından başvuru yapıldı. Yarışmaya her iki kitap adına toplam 2 bin 210 başvuru alındı.

Belirlenmiş olan kitaplardan ayrı ayrı iki yarışma düzenlendi ve yarışmalar Kahoot sistemi üzerinden dijital olarak yapıldı. İki farklı yarışmaya da konu olan kitaplardan 4 şıktan oluşan 15 adet soru soruldu ve en çok doğru cevabı en hızlı sürede vermiş olan yarışmacılardan ilk üçe girenler ile mansiyon olarak 5 kişi, ilan edilen ödülü almaya hak kazandı. Her iki yarışmada ayrı ayrı birinci olanlara 6 bin TL, ikinci olanlara 4 bin TL, üçüncü olanlara ise 2 bin ödül verildi. İlk üçten sonraki 5 kişiye de mansiyon olarak termos kupa bardak armağan edildi.

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