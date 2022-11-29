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KAYMEK iyilik örüyor

YAŞAM 29.11.2022, 09:15
KAYMEK iyilik örüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından başlatılan 'Çocuklarımıza İyilik Örün' adlı farkındalık projesi kapsamında, kadınlar tarafından ihtiyacı olan çocuklar için atkı ve bere takımları örüldüğünü belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yüreklere dokunacak bir adım atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) başlattığı 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi meyvelerini veriyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi’nde kadınların bu anlamlı projeye destek verdiğini ve çok memnun kaldığını belirterek, “Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi'mizde kadınlarımız iyilik örüyor. Soğuk günler kapımızda ihtiyacı olan çocuklarımız için atkı ve bere takımları ördüğümüz iyilik hareketimize destek olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Projenin, Büyükşehir KAYMEK A.Ş. tarafından “Hep Birlikte İlmek İlmek Sevgi Öreceğiz” sloganıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Büyükkılıç, soğuk kış günlerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atkı bere ihtiyaçlarını karşılamak ve kalplerine dokunmak amaçlandığını, KAYMEK’in öncülük ettiği projeye vatandaşların da katılarak destek verdiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, projenin detaylarını şöyle anlattı: 

“Projeye destek vermek isteyen vatandaşlar için KAYMEK talep edenlere ücretsiz olarak ip tedarik imkânı sundu, 4 renk örgü ipleri, klasik bere ve atkı örmek isteyen vatandaşlar KAYMEK'in bütün tesislerinden ücretsiz olarak malzeme teslim alabiliyor. Dileyen vatandaşlar ücretsiz olarak verilen iplerin yerine kendi imkânlarıyla da ip temin edebiliyor. KAYMEK yetkili personeli, belirlenen ölçülerde örülecek olan atkı ve bereleri ip tesliminden itibaren en geç 15 gün sonrasında bitirilmiş olarak yine KAYMEK tesislerinde projeye katılan vatandaşlardan teslim alıyor. Vatandaşların örmüş oldukları atkı ve bere takımları, KAYMEK tarafında başta köy okulları olmak üzere kentte bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak.”

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