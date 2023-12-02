Son Dakika

KAYMEK Akademi Büyükkılıç'ı ağırladı

YAŞAM 02.12.2023, 08:15
KAYMEK Akademi Büyükkılıç'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Akademi’de kursiyerlerle bir araya gelerek, derslere katıldı. KAYMEK’i 6’ncı üniversite olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, “Kursiyerlerimizden duyduğumuz memnuniyet ifadeleri açıkçası bizleri de çok mutlu etti” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem doğrultusunda KAYMEK faaliyetlerinin on binlerce vatandaşla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta KAYMEK tesislerini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Talas ilçesinde bulunan KAYMEK Akademi tesisini ziyaret ederek kursiyerler ve KAYMEK eğitmenleri ile bir araya geldi.

Derslere katılan, kursiyerlerle sohbet ederek talep ve önerilerini bizzat dinleyen Büyükkılıç, kurslar hakkında da KAYMEK eğitmenlerinden bilgi aldı.

KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi çalıştığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK’imiz şehrimizin adeta 6'ncı üniversitesi gibi eğitimde önemli çalışmalar yaparak, her yıl binlerce kursiyerimize hem mesleki hem de akademik eğitimler veriyor. Bu amaçla şehrimize hizmet veren KAYMEK Akademi Tesisimizi ziyaret ederek, burada eğitim alan kursiyerlerimizle ve hocalarımızla bir araya geldik. Burada kursiyerlerimizden duyduğumuz memnuniyet ifadeleri açıkçası bizleri de çok mutlu etti.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Hatayspor 14 18
9. Kasımpasa 13 18
10. Rizespor 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Ahlatçı Çorum FK 14 20
8. Sakaryaspor 13 20
9. Keçiörengücü 13 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 13 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Getafe 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3