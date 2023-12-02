KAYMEK Akademi Büyükkılıç'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Akademi’de kursiyerlerle bir araya gelerek, derslere katıldı. KAYMEK’i 6’ncı üniversite olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, “Kursiyerlerimizden duyduğumuz memnuniyet ifadeleri açıkçası bizleri de çok mutlu etti” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem doğrultusunda KAYMEK faaliyetlerinin on binlerce vatandaşla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta KAYMEK tesislerini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Talas ilçesinde bulunan KAYMEK Akademi tesisini ziyaret ederek kursiyerler ve KAYMEK eğitmenleri ile bir araya geldi.

Derslere katılan, kursiyerlerle sohbet ederek talep ve önerilerini bizzat dinleyen Büyükkılıç, kurslar hakkında da KAYMEK eğitmenlerinden bilgi aldı.

KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi çalıştığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK’imiz şehrimizin adeta 6'ncı üniversitesi gibi eğitimde önemli çalışmalar yaparak, her yıl binlerce kursiyerimize hem mesleki hem de akademik eğitimler veriyor. Bu amaçla şehrimize hizmet veren KAYMEK Akademi Tesisimizi ziyaret ederek, burada eğitim alan kursiyerlerimizle ve hocalarımızla bir araya geldik. Burada kursiyerlerimizden duyduğumuz memnuniyet ifadeleri açıkçası bizleri de çok mutlu etti.” diye konuştu.