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Kaymakam Sevgili Yunan sınırında Mehmetçik ile oruç açtı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yunan sınırında Mehmetçik ile iftar yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE

YAŞAM 17.03.2024, 09:29
Kaymakam Sevgili Yunan sınırında Mehmetçik ile oruç açtı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yunan sınırında Mehmetçik ile iftar yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan sınırının sıfır noktasında Mehmetçik ile birlikte oruç açan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte karakolu ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili,  sınır karakolunda görev yapan kahraman komandolar ile birlikte iftar yaptı.

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