Kaymakam Sevgili'den LGS birinci ve ikincilerine ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala’da LGS birinciliği ve ikinciliğini paylaşan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, beraberinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Okul Müdürü Şahin Can Gören ve Okul Müdür Yardımcısı Mesut Üren ile birlikte LGS ilçe birincisi olan Sultanköy Ortaokulu öğrencisi Süleyman Kaan Akbulut'u evinde ziyaret etti. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, öğrenci Süleyman Kaan Akbulut’a, hediyesini vererek başarılarının devamını diledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, beraberinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Okul Müdürü Kenan Demir ve Okul Müdür Yardımcısı Kürşat Durkal ile birlikte LGS ilçe ikincisi olan Kocahıdır Ortaokulu öğrencisi Efe Karakulak'ı evinde ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili öğrenci Efe Karakulak’a, hediyesini vererek başarılarının devamını diledi.