Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz bayrak töreninde

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya bayrak töreninde bir araya geldiği gençlerle birlikte başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya bayrak töreninde bir araya geldiği gençlerle birlikte başladı.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile birlikte yeni haftaya Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde başlayan Başkan Büyükgöz, öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Törende Gebzeli öğrencilerin kullanımına açılacak olan Güzide Gençlik Merkezi’ne gençleri davet eden Başkan Büyükgöz, “Hizmete sizler için açtığımız Güzide Gençlik Merkezimizi gidip görün lütfen. Günde 2 bin gencimiz oradan istifade edecek. Geliştirilmiş ekranlar ile Türkiye’de bir ilk gerçekleştireceğiz. Hocalarınız ile birlikte bu ekranlarda derslerinizi üçüncü ya da yedinci boyutta görebileceksiniz” dedi.