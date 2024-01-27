Kaymakam Kahraman öğrencilerin misafiri oldu

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman sömestr tatilinde ders çalışan öğrencilerin misafiri olduPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampı yarıyıl tatilinde ders çalışmak isteyen öğrencilerle doldu taştı.

İlçede eğitim gören öğrencilerin ve çevre ilçelerden gelen öğrencilerin doğa ile iç içe eğitim almaları için hazırlanan kampta öğrenciler hem ders çalışıyor hem de eğleniyor.

Küçükelmalı Tabiat Parkında bulunan kampta yarıyıl tatilinde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Kahraman’a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur eşlik etti.