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Kaymakam Kahraman kırsal turlarda
YAŞAM 11.10.2023, 15:09
Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde vatandaşlar ile buluşan Kaymakam Kahraman köylü vatandaşların taleplerini dinledi.
Gümüşdere köyünde yapılan çalışmaları da inceleyen Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman köy muhtarı İsmail Yenitürk’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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