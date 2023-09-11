Kayıp öğretim görevlisi camide bulundu!

Edirne'de 6 Eylül 2023 tarihinden beri kayıp, Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim görevlisi camide bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim görevlisi Gökcan Tazeler, 6 Eylül 2023 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Güvenlik güçleri tarafından aranan öğretim görevlisi bugün bulundu.

Ailesinin endişeli bekleyişi gelen sevindirici haber ile son buldu.

Evli ve bir çocuk babası olan Tazeler, evine döndü.

Tazeler, çıkan haberlerden sonra Gelibolu Kocaçeşme Köyü Camii'nde görülerek bulundu. Yetkililere haber verilmesi üzerine, camiden alınan öğretim görevlisi ailesine teslim edildi. Şahsın geçirdiği bir bunalım sonucu bu olayı yaşadığı ileri sürüldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun şahsın bulunmasının ardından Kocaçeşme Köyüne giderek öğretim görevlisi Tazeler ile görüştüğü ve ailesine teslim ettiği öğrenildi.