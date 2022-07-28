Kayıp masallar öğrencilerden büyük ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Kayıp Masallar’ tiyatro oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Kayıp Masallar’ tiyatro oyunu sahnelendi.

Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallerinden Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla getirilen yaklaşık 400 Kuran Kursu öğrencisi tiyatro oyununa yoğun bir ilgi gösterdi.

Tiyatro oyunu sonunda ise belediye ekipleri öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.