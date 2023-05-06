KayBis'te yeni istasyonlar çok seviliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü bisiklet hizmeti KayBis, 2023 yılı yeni sezonunda 21 istasyonu ve 1000 bisikleti ile vatandaşlara hizmet veriyor.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

KayBis hizmetinden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, KayBis ile ulaşımın hem rahat hem de ucuz olduğunu ifade ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile vatandaşlara ulaşım kapsamında adeta nefes aldırıyor. KayBis, bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirirken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyor.

Çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis’in hayatı çok kolaylaştırdığını ifade eden vatandaşlar, KayBis hizmetinin çok rahat olduğunu dile getirdiler.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ‘Sürdürülebilir Gelişme Ödülü’ almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hem Kayseri'ye hem Türkiye'de 10’a yakın farklı şehirlere hizmet vermeye başladı. KayBis, 2023 yılı yeni sezonunda 21 istasyonu ve 1000 bisikleti ile vatandaşlara hizmet veriyor.