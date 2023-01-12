Beyaz cennet Pamukkale'nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Yeni sezonun açılması için Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, dün geceden itibaren yoğunlaşan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nin beyaza bürünmesi özellikle kayakseverler arasında heyecan yarattı. Yeni kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması beklenirken, Ege'nin en büyük kayak merkezinde bu yıl da Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Alplere özgü "kristal" kar kalitesiyle kayak yapmak için büyük avantaj sağlayan Denizli Kayak Merkezi, en uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik mekanik tesislere sahip. Merkezde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pisti ile amatör ve profesyonel tüm kullanıcılara hitap ediyor.