Kavurucu sıcaklara dikkat
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 31°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara’da fırtına; Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu akşam saatlerine kadar yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, ilk saatlerde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|2
|4
|2. Alanyaspor
|2
|4
|3. Galatasaray
|2
|4
|4. Kasımpasa
|2
|4
|5. A.Demirspor
|1
|3
|6. Fenerbahçe
|1
|3
|7. Beşiktaş
|1
|3
|8. Trabzonspor
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|2
|10. Konyaspor
|2
|2
|11. Kayserispor
|2
|2
|12. Samsunspor
|1
|1
|13. Sivasspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Ankaragücü
|1
|0
|17. Gaziantep FK
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Şanlıurfaspor
|2
|6
|2. Bodrumspor
|2
|4
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Adanaspor
|2
|3
|5. Çorum Belediyespor
|2
|3
|6. Gençlerbirliği
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Eyüpspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|1
|3
|10. Erzurumspor
|2
|2
|11. Bandırmaspor
|1
|1
|12. Ümraniye
|2
|1
|13. Göztepe
|2
|1
|14. Altay
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Liverpool
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Newcastle
|2
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Nottingham Forest
|2
|3
|10. M. United
|2
|3
|11. Fulham
|2
|3
|12. Chelsea
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Aston Villa
|1
|0
|20. Wolves
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Valencia
|2
|6
|3. Atletico Madrid
|1
|3
|4. Rayo Vallecano
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Cadiz
|1
|3
|7. Athletic Bilbao
|2
|3
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Villarreal
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|2
|11. Girona
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Granada
|1
|0
|20. Almeria
|2
|0