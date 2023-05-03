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Kavaklıdereliler meşalelerle geceyi aydınlattı

YAŞAM 03.05.2023, 08:30
Kavaklıdereliler meşalelerle geceyi aydınlattı

Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere mahallesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Ergün’e, Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak da eşlik etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak ile birlikte Alaşehir programının sonunda Kavaklıdere mahallesinin konuğu oldu. Başkan Ergün’e ve Vekil adayı Uçak’a, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay,  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Çağatay Yayla, KAÇEP İlçe Başkanı Yeşim Karakaya, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları eşlik etti. Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, tarafından Başkan Ergün’e çiçek takdim edilirken Başkan Ergün ve Vekil Adayı Uçak büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

“Cengiz Başkanımızdan bugüne kadar ne istediysek hepsi yapıldı”

Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, “Değerli Büyükşehrimizin Büyük Başkanı Cengiz Ergün’e, Alaşehir’imizin hizmet elçisi Ali Başkanıma, Büyükşehir’in ve MASKİ’nin değerli yöneticilerine Kavaklıdere mahallemize hoş geldiniz diyorum. Biz, Büyükşehir’imizden Kavaklıdere olarak çok memnunuz. Bugüne kadar ne istediysek Cengiz Başkanımızdan hepsi yapıldı, büyük hizmetlerin hepsi yerine getirildi” dedi.  

Kavaklıdere’ye hizmet yağdı

Kavaklıdere mahallesine yaptıkları hizmetleri anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Ergün, “2009 yılında ben Manisa Belediye Başkanıydım. 2014’te ilk defa Büyükşehir Belediyesi olduk. 2014’ten bugüne kadar geçen 9 yıllık süre içerisinde Manisa’da 1.088 mahalle var. Ve 17 ilçe var. Her yere dokunmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kavaklıdere’de şanslı mahallelerimizden biri. 780 kırsal mahallemiz var. 264 mahallenin bugüne kadar alt ve üstyapılarını yaptık. Su deposunu yeniledik. Sondaj açıp, terfi hattıyla depoya bağlantısını yaparak çok daha sağlıklı suyu sizlere ulaştırmışız. Helal-i hoş olsun. Her yere nasip olmayan atıksu arıtma tesisini de Kavaklıdere’ye yapmışız. Yani en iyisini yapmışız. Bununla kaldı mı? Altyapısını yaptık ama üstyapısını da yapmak lazım. Tamamı sadece Kavaklıdere’ye olmak üzere 250 bin metrekare taş döşemişiz. Güncel rakamlarla bugün sadece taş döşeme işinin maliyeti 75 milyon TL. Altyapıyı da hesaba kattığımızda bugünün rakamlarıyla 125 milyonun üzerinde bir yatırımı sadece Kavaklıdere’ye yapmışız” dedi. Başkan Ergün konuşmasına Alaşehir merkeze yapılan yatırımın maliyetini söyleyerek devam etti. Ergün, “O günün parasıyla Alaşehir ilçemize 425 milyon TL yatırım yapmışız. Bu rakam bugünün 1-1,5 milyar Türk Lirasıdır. Biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak en iyi hizmetleri size ulaştırma gayretleri içerisinde olduk. Diğer hizmetleri saymıyorum. Mezarlığını, ilaçlamasını, itfaiyesini, düğün salonunu saymıyorum. Yaptığımız hizmetlerin huzuruyla karşınızdayız. Burada, yıllar önce verdiğim sözleri yerine getirmenin huzuru ve mutluluğuyla karşınızdayım” dedi

Başkan Ergün, Ali Uçak’a destek istedi

Açıklamalarına 14 Mayıs Genel Seçimleriyle devam eden Başkan Ergün, “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz. Milletvekili seçimlerinde Alaşehir’in evladı Ali Uçak’a oy istiyoruz. Tarımın içinden gelen, tarımı bilen birini Ankara’ya gönderelim. Hem Alaşehir’e yeni hizmetler kazandırılması hem de Büyükşehir Belediyemiz ile Ankara arasında köprü vazifesi görecek olan Ali Uçak kardeşime destek istiyorum. Allah bu birliği, beraberliği bozmasın. Biz, birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece bu ülke hep daha ileriye gidecektir, şahlanacaktır” dedi.   

“Geçmiş dönemde verdiğimiz mücadele gelecekte vereceğimiz mücadelenin aynasıdır”

Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak ise “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Manisa’ya, Alaşehir’e ve Kavaklıdere mahallesine yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne zaman Kavaklıdere’ye gelsem bizi hep böyle coşkuyla karşıladınız. Ben, tarımı bilen, sizin içinizde yetişen kardeşinizim. Bizler Ankara’ya gittiğimizde Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyemiz ile Manisa arasında köprü olacağız. Manisa’mıza, Alaşehir’imize hizmetlerin kesintisiz gelmesi için çalışacağız. 17 ilçemizin menfaati için yapılması gereken ne varsa yapılması adına çalışacağız. Üreticimizin refah seviyesi ne kadar yüksek olursa yaşadığı bölgenin de refah seviyesi yüksek olur. 14 Mayıs’ta biz yetkiyi verirseniz bu hizmetleri, yatırımları yapacağız. Geçim dönemde verdiğimiz mücadele gelecekte vereceğimiz mücadelenin aynasıdır” ifadelerini kullandı. 

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