Kavacık Üzüm Festivali bugün başlıyor

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Konuklar, baştan sona yenilenen köy meydanındaki renkli etkinlikleri izleme, kendine özgü lezzetiyle ünlü Kavacık Üzümü'nü ve bu üzümden yapılan ürünleri tatma olanağı bulacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi, Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek için çalışıyor. Bu kapsamda üreticilere gübre desteği yapılıyor, bağ alanlarına giden yollar düzeltiliyor. Ayrıca her eylül ayında, binlerce İzmirlinin ziyaret ettiği Kavacık Üzüm Festivali, geleneksel olarak düzenleniyor.

Köy meydanı yenilendi

Bu yılki festival 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karabağlar Belediyesi festival öncesi köy meydanını baştan sona yeniledi. Alandaki binaların pergole ve cephe düzenlemeleri yapıldı. Alanda altyapı ve kaldırım çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştirildi. Atatürk büstü yeni yerine taşındı. Çocuk oyun alanı da baştan sona elden geçirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, gelecek yıllarda Kavacık'a bir Köy Evi kazandıracaklarını ve sokakların cephe düzenlemelerini yapacaklarını vurgulayarak, “Köyümüzü aslına uygun olarak koruyup gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Kavacık Üzüm Festivali'yle de yerel kalkınmayı hedefliyoruz. Herkesi, 17-18 Eylül'de büyük bir coşkuyla kutlayacağımız festivalimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

Festival programı

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 17 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Saat 11.00'de Torbalı Koca Efeler Grubu'nun halk oyunları gösterisi ve açılış töreni yapılacak. Kavacık Üzüm Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin de verileceği törenin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Sabahattin Gülümser konseri olacak. Ayrıca gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri konuklarla buluşacak.

18 Eylül Pazar günü de müzikli balon, köpüklü balon, illüzyon gösterileri olacak. Saat 14.00'te Grup Mevce konseri gerçekleştirilecek. Yine gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri olacak.