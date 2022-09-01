Katerina, mevsimin enerjisini kadınlarla buluşturdu

Moda dünyasının başarılı markalarından olan Katerina Ekşioğlu, “2022 Yaz Koleksiyonu” ile doğanın enerjisini kadınların rengârenk ruhuyla buluştururken, kumaş tercihleriyle de farkını bir kez daha ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Şıklığı, rahatlıkla buluşturan moda markası Katerina Ekşioğlu, “2022 Yaz Koleksiyonu”nu, mevsimin insanlara kattığı canlılıktan ve doğanın enerjisinden aldığı ilhamla hazırlarken, renkli ve özgün karaktere sahip kadınlara hitap eden koleksiyon moda tutkunlarının beklentisini karşıladı.

Trendleri yansıtan doğru renkler ile doğru çizgileri buluşturan yaz koleksiyonu, tercih edilen şifon ve doğal kumaşlarla da kadınların güçlü, dinamik ve naif yanlarını belirginleştirdi.

KOLEKSİYONDA PARLAK TONLAR ÇOK SEVİLDİ

“2022 Yaz Koleksiyonu” kadınların içindeki enerjiyi açığa çıkarma hedefini; beyaz rengin hakimiyetinde oluşturulan tasarımların yanı sıra fuşya, sarı, mavi, yeşil, lila gibi parlak ve pozitif renklerin kullanıldığı giysilerle gerçekleştirdi.

Yaz koleksiyonunda; naiflik ve sadelikten vazgeçemeyenlerin seçimi bir kez daha beyaz tonlardan yana olurken; mevsimin hareketli yapısını yansıtan parlak tonlar çok fazla ilgi gördü.