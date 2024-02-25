Kastamonu'da su samuru kayıt altına alındı

Kastamonu’daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi "Su Samuru" oldu. Kastamonu'da görüntülenerek kayda alınan su samuruna ilişkin paylaşım, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da görüntülenerek kayıt altına alınan su samuruna ilişkin, "Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sucul ekosistemin önemli bir parçası niteliğindeki su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunduğuna dikkati çekilerek, "Kastamonu’daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi "Su Samuru" oldu. Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. “Yaşat-Koru-Sev” paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1761700732418298236