KASKİ’den daha kaliteli içme suyu için 324 milyon 943 bin TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce kent genelinde memba kalitesinde içme suyu temini için 2023 yılında da önemli projelere imza atıldığını, bu kapsamda 324 milyon 943 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri genelinde daha sağlıklı ve yeterli miktarda içme suyu temini için 420.162 metre uzunluğunda 324 milyon 943 bin 857 TL’lik içme suyu şebeke hattı yatırımı gerçekleştirildi.

“HİZMET ETMEYİ ÇOK SEVİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımların kent genelinde hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Kayseri’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için uğraş verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımıza nasıl daha faydalı olabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. KASKİ Genel Müdürlüğümüz, günü kurtarmak yerine; geleceğe yön veren, ihtiyaca uygun plan ve projeleri hayata geçirme zorunluluğunu kendisine ilke edinen bir anlayışla hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca yeterli, sürdürülebilir, kaliteli ve sağlıklı suyu temin etmek için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Tabi ki yaptıklarımız ile yetinmiyoruz. Daha iyi daha faydalı ne yapabileceğimiz konusunda da sürekli arayış halindeyiz. Her şey vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürdürmeleri için yapılıyor. Burası bir hizmet kuruluşu. Bu bilinçle gece gündüz demeden yaptığımızın hep daha fazlasını yapmak için uğraş veriyoruz. Memleketimize olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Yapılan yatırımlar kentimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu ulaştırabilmek için aynı titizlikle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”