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KASKİ ‘su tasarrufu' için Hacılar ve Develi'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında Hacılar ve Develi ilçelerinde öğrencilere su tasarrufu ve su bilincini anlattı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)KASKİ Genel Müdürlüğü-Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ve su konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek için başlatılan ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında eğitimler devam ediyor Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar İlçesi İstiklal İlkokulu ve Develi İlçesi Seyrani İlkokulu’nda öğrencilere suyun önemi anlatıldı KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikler kapsamında, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi Ayrıca suyun tasarruflu kullanımının gelecekteki canlı yaşamı için büyük önem arz ettiğine değinilerek, evlerde, okullarda, işyerlerinde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketmenin önemine vurgu yapıldı Eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemlerinin anlatıldığı, çeşitli animasyonlarla desteklenen eğitim sonrasında, öğrenciler dağıtılan hediyeler ile suyun korunmasının önemi konusunda bilinçlendirildiler  Etkinlikler kapsamında el yüz yıkarken ve diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatılarak su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlanmış oldu Diğer yandan eğitimin sonunda öğrenciler su israfını önlemek için su gönüllüsü’ oldular

YAŞAM 09.06.2024, 11:50
KASKİ ‘su tasarrufu' için Hacılar ve Develi'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında Hacılar ve Develi ilçelerinde öğrencilere su tasarrufu ve su bilincini anlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KASKİ Genel Müdürlüğü-Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ve su konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek için başlatılan ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar İlçesi İstiklal İlkokulu ve Develi İlçesi Seyrani İlkokulu’nda öğrencilere suyun önemi anlatıldı.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikler kapsamında, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca suyun tasarruflu kullanımının gelecekteki canlı yaşamı için büyük önem arz ettiğine değinilerek, evlerde, okullarda, işyerlerinde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketmenin önemine vurgu yapıldı.

Eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemlerinin anlatıldığı, çeşitli animasyonlarla desteklenen eğitim sonrasında, öğrenciler dağıtılan hediyeler ile suyun korunmasının önemi konusunda bilinçlendirildiler. 

Etkinlikler kapsamında el yüz yıkarken ve diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatılarak su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlanmış oldu. Diğer yandan eğitimin sonunda öğrenciler su israfını önlemek için su gönüllüsü’ oldular. 

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