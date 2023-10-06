KASKİ'den ERÜ'deki kan bağışına destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’nin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tam destek vererek bağışta bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında azalan kan stoklarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’ne bağışta bulundular.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve kurum personeli, Genel Müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri’nde kurulan kan bağışı stantlarında ilk olarak kan bağışı formlarını doldurarak, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar yapılan sağlık kontrollerinin ardından kan vermesinde sakınca görülmeyen gönüllü personel kan verme noktalarına geçerek bağışta bulundu.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi yetkilileri, KASKİ personeline göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederken, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ise kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, gerek ERÜ Hastanelerine gerekse diğer kuruluşlara ellerinden geldiği ölçüde destek olmaya devam edeceklerini belirtti.