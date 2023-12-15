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Kaşkaldere Kavşağı 2024 Nisan'da tamamlanacak

YAŞAM 15.12.2023, 12:18
Kaşkaldere Kavşağı 2024 Nisan'da tamamlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez 95 Evler ile Derince 60 Evler arasında yapılan Kaşkaldere Kavşağının 2024 yılı mart ayı sonunda tamamlanacağını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sahada yaptığı incelemelerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir’in 12 ilçede devam projelerini yakından takip eden ve arazide yapılan çalışmaları yerinde görüp, yetkililerden detaylı bilgi alan, gerekli talimatları veren Başkan Büyükakın, Derince ile Körfez ilçeler arasındaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak Kaşkaldere Kavşak Projesinde incelemelerde bulundu. Proje alanını dolaşan, 3 boyutlu görseller ve harita üzerinde değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, zor ve kompleks bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Bu alanda Türkiye’de örneğine az rastlanan bir kavşak düzenlemesi yapıldığına da dikkat çeken Başkan Başkan Büyükakın, ‘’Bu projeyle Derince ve Körfez ilçelerimizin doğu, batı, kuzey ve güney olmak üzere her yönden giriş çıkışta yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Yaklaşık 250 milyon TL’lik yatırım bütçesine sahip projemizin 2024 yılının mart ayı sonunda tamamlanmasını planlıyoruz’’ dedi.   

ULAŞIMA KALICI VE MODERN ÇÖZÜM

Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin halen Kocaeli genelinde devam eden büyüklü küçüklü yüzlerce projesini alanda incelemeye ve arazideki çalışmaları yerinde görmeye devam ediyor. Başkan Büyükakın, Derince ile Körfez ilçeleri arasında yaşanan trafik sorununa kalıcı ve modern çözümler üreten Kaşkaldere Kavşağında da incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Ali Haydar Bulut ile AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Meydan eşlik ederken Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ile müteahit firma yetkilileri proje hakkında detaylı bilgi aktardı.   

TOPLAMDA 6.100 M DERİNLİK, 396 ADET FOR KAZIK

Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun trafik akışının olduğu Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları yapım çalışmaları kapsamında; güney kısımda bulunan yol kenarındaki duvarlar için 331 adet, güney yan yol D-100 kenarı için 42 adet, kuzey yan yol köprü yaklaşımı için 23 adet olmak üzere toplam 396 adet fore kazık, toplamda 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zemini sağlamlaştırmak için 1.530 adet DSM toplamda 20 bin metre derinliğe uygulandı. Derin zemin karıştırma yöntemi (deep soil mixing) ile çimento zeminin yerinde karıştırılarak beton haline getirildi. Uygulanan zemin iyileştirilmesi ve sağlamlaştırması çalışması kapsamında 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturuldu.

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