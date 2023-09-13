Kartepe Kent Meydanı'na 446 araçlık otopark
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanına 446 araç kapasiteli açık otopark yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanına 446 araç kapasiteli açık otopark yapılıyor.
Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kent Meydanına gelecek araçların parklanma yapabilecekleri 18 bin 300 metrekare alanda kazı ve dolgu çalışmaları sonrası plent miks temel serimine başlandı. Yağmursuyu ızgaraları yapılan otoparkta pmt serim çalışması sonrası asfaltlama yapılacak. 27 adedi engelli park yeri olmak üzere 446 araç kapasiteli Kartepe Kent Meydanı otoparkında Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve aydınlatma direk montaj çalışmaları yaparak açık otoparkı vatandaşın hizmetine sunacak.
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|9
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|4
|8
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|7
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|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
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|6
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|4
|6
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|5
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|5
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|4
|5
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|4
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|3
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|2
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|1
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|0
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|4
|10
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|4
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|6
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|6
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|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
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|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
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|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
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|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
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|10
|6. Brighton
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|9
|7. Crystal Palace
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|7
|8. Brentford
|4
|6
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|6
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|4
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|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
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|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
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|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
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|6
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|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
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|4
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|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0