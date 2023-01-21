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Karneyi alan buz pistine koştu

YAŞAM 21.01.2023, 16:20
Karneyi alan buz pistine koştu

Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler ve minikler soluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olimpik buz sporları salonunda aldı. Karnesini getirenlerin ücretsiz kayabildiği pist, koskoca bir dönemin stresini buzda kayarak atanlarla dolup taştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, bir kez daha sömestr tatiline giren öğrencileri ağırladı. Karnelerini alan minikler ve gençler soluğu buz pistinde aldı. İzmirli ailelerin gözde mekanlarından biri haline gelen buz sporları pistini kullananların sayısı okulların kapanmasıyla ikiye katlandı.

Ara tatili hediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın her sen olduğu gibi bu sene de sömestr tatilinin ilk haftasında çocuklara hediye vererek seansları ücretsiz yaptıklarını dile getiren spor eğitmeni Neşe Hünerli, “ Çocuklar karnelerini alır almaz hemen buz pistine koştu. İnanılmaz bir yoğunluk var burada. Bizler de çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ebeveynlerin muvafakatini getiren tüm öğrenciler saat 13.00, 14.00 ve 15.00 seanslarından bir tanesine ücretsiz gelebilir” dedi.

Buz pisti çok eğlenceli! 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Karabulak karnesini alır almaz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin buz pistine geldiğini söyleyerek, “Normalde burada kaymayı çok seviyorum ama okulumdan dolayı fırsat bulup gelemiyorum. Öğrendiğim birçok figür var. Ara tatilde her gün buraya gelmeye çalışacağım kendimi daha da geliştireceğim” diye konuştu.
Lise öğrencisi Sıla Selçuk ise, “Menemen’de oturuyorum. Burayı çok seviyorum. Gerçekten burası hem çok güzel hem de eğlenceli. Bizlerle personellerde çok ilgileniyor. Çok güler yüzlüler. Çocukluğumdan beri buzda kaymayı çok seviyorum zaman zaman da buz pistine geliyorum. Buraya ilk kez gelen düşer ama kimse düşmekten korkmasın. Buz pisti çok eğlenceli” şeklinde konuştu.
3’üncü sınıf öğrencisi Eylül Hazal Parmaksız da, “Buraya ikinci kez gelişim. İlk geldiğimde çok eğlendim ve çok hoşuma gitti buzda kaymak. Karneleri alınca ailem bana sürpriz yapmak istiyordu. Ben de buz pistine beni götürmelerini söyledim. İyi ki buraya gelmişiz” dedi.

İlk ve ortaokul öğrencileri 23-27 Ocak tarihleri arasında 13.00’ten 15.00’a kadarki seanslardan yararlanabilecek.

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