Son Dakika

Karnesini getirene her şey bedava!

YAŞAM 29.01.2023, 14:10
Karnesini getirene her şey bedava!

İBB Kemerburgaz Kent Ormanı, yarıyıl tatili coşkusunu doyasıya yaşatıyor. Buz pistinden macera parkına, atlıkarıncadan bisiklet turlarına kadar çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Kemerburgaz Kent Ormanı içinde bulunan 459 yıllık Mağlova Kemeri de ziyaretçilerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların sömestr tatilini renklendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük açık hava aktivite alanı Kemerburgaz Kent Ormanı, sömestr döneminde de birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Atlıkarınca, buz pisti, macera parkı, oyun alanları, motokros, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, crossfit, fonksiyonel fitness alanlarıyla ailece eğlenme imkânı sunuyor.    

ORMANDA BUZ PİSTİ

Küçük-büyük herkesin ilgi odağı olan Macera Parkı’nda çocuklar için özel parkurlar bulunuyor. Çarpışan Bot, VR Oyunlar, Çocuk Treni, At Biniş gibi farklı aktivitelerin bulunduğu ormanda yetişkinler içinse; İp Parkuru, Zipline, İnsan Sapanı, Zipline Roller Coaster, Tırmanma Duvarı ve serbest düşüş parkurları yer alıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük çift katlı atlıkarıncası da Kemerburgaz Kent Ormanında ziyaretçilerini bekliyor. Doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunan buz pisti ise çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. Ailece keyifli vakit geçirilecek buz pistinde, deneyimli eğitmenler tarafından özel ders alma imkânı da bulunuyor.

459 YILLIK MAĞLOVA KEMERİ

Orman’a gelen ziyaretçileri bir de sürpriz bekliyor. 459 yıl önce, Kırkçeşme Su Yolu Sistemi’ni İstanbul’a ulaştırmak için Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mağlova Su Kemeri ziyarete açıldı. Halen İstanbul’a su taşımaya devam eden kemer, 37 metre yüksekliğe, 257 metre uzunluğa sahip.

Toplam 5,5 milyon metrekarelik alana sahip ormanda ayrıca, akülü bisikletlerle dolaşabilme imkanı da bulunuyor. Restoran ve kafelerin de yer aldığı Kemerburgaz Kent Ormanı tüm ziyaretçilerini bekliyor.

KARNENİ GETİR, HEDİYENİ AL!

Yarıyıl tatilindeki öğrencilere çeşitli etkinlikler sunan İBB, kitapsever çocukları da unutmadı. Kültür AŞ’ye ait İstanbul Kitapçısına karnesini getiren ilkokul öğrencilerine kitap hediye ediliyor. Kampanyada Küçük Prens, Sadako, Kırık Çömlek, Ada, Matematik Romanı 1: Şifrelerin Peşinde İstanbul, Bir Şeftali Bin Şeftali, Doğa Meclisi Ormanlar Yanmasın, Sevgi Masalı, Küçük Kara Balık ve Mutlu Prens kitapları yer alıyor. Kampanya 6 Şubat’a kadar devam edecek.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 16
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 17 20
15. Espanyol 19 20
16. Cadiz 19 19
17. Getafe 19 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 19 6