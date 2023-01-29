Karnesini getirene her şey bedava!

İBB Kemerburgaz Kent Ormanı, yarıyıl tatili coşkusunu doyasıya yaşatıyor. Buz pistinden macera parkına, atlıkarıncadan bisiklet turlarına kadar çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Kemerburgaz Kent Ormanı içinde bulunan 459 yıllık Mağlova Kemeri de ziyaretçilerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların sömestr tatilini renklendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük açık hava aktivite alanı Kemerburgaz Kent Ormanı, sömestr döneminde de birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Atlıkarınca, buz pisti, macera parkı, oyun alanları, motokros, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, crossfit, fonksiyonel fitness alanlarıyla ailece eğlenme imkânı sunuyor.

ORMANDA BUZ PİSTİ

Küçük-büyük herkesin ilgi odağı olan Macera Parkı’nda çocuklar için özel parkurlar bulunuyor. Çarpışan Bot, VR Oyunlar, Çocuk Treni, At Biniş gibi farklı aktivitelerin bulunduğu ormanda yetişkinler içinse; İp Parkuru, Zipline, İnsan Sapanı, Zipline Roller Coaster, Tırmanma Duvarı ve serbest düşüş parkurları yer alıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük çift katlı atlıkarıncası da Kemerburgaz Kent Ormanında ziyaretçilerini bekliyor. Doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunan buz pisti ise çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. Ailece keyifli vakit geçirilecek buz pistinde, deneyimli eğitmenler tarafından özel ders alma imkânı da bulunuyor.

459 YILLIK MAĞLOVA KEMERİ

Orman’a gelen ziyaretçileri bir de sürpriz bekliyor. 459 yıl önce, Kırkçeşme Su Yolu Sistemi’ni İstanbul’a ulaştırmak için Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mağlova Su Kemeri ziyarete açıldı. Halen İstanbul’a su taşımaya devam eden kemer, 37 metre yüksekliğe, 257 metre uzunluğa sahip.

Toplam 5,5 milyon metrekarelik alana sahip ormanda ayrıca, akülü bisikletlerle dolaşabilme imkanı da bulunuyor. Restoran ve kafelerin de yer aldığı Kemerburgaz Kent Ormanı tüm ziyaretçilerini bekliyor.

KARNENİ GETİR, HEDİYENİ AL!

Yarıyıl tatilindeki öğrencilere çeşitli etkinlikler sunan İBB, kitapsever çocukları da unutmadı. Kültür AŞ’ye ait İstanbul Kitapçısına karnesini getiren ilkokul öğrencilerine kitap hediye ediliyor. Kampanyada Küçük Prens, Sadako, Kırık Çömlek, Ada, Matematik Romanı 1: Şifrelerin Peşinde İstanbul, Bir Şeftali Bin Şeftali, Doğa Meclisi Ormanlar Yanmasın, Sevgi Masalı, Küçük Kara Balık ve Mutlu Prens kitapları yer alıyor. Kampanya 6 Şubat’a kadar devam edecek.