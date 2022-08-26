Kariyer Atölyeleri Bursa İnegöllü gençlerle buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Vizyon Kulübü Kariyer Çalışmaları Atölyeleri, Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin desteğiyle İnegöllü gençlerle buluşuyor. Kayıtları 30 Ağustos’a kadar alınacak atölye çalışmaları 31 Ağustos, 01 ve 02 Eylül olmak üzere 3 gün sürecek.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin gelişimine katkı sunmak ve doğru yönlendirme yapılması adına başlatılan Vizyon Kulübü Kariyer Çalışmaları Atölyeleri, İnegöl Belediyesi destek ve katkılarıyla İnegöllü gençler için düzenlenecek. 31 Ağustos, 01 ve 02 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca günde iki atölye çalışması olmak üzere toplam 6 atölye çalışması yapılacak.

Gençler, kariyerlerini planlamaya nereden başlamalı? Kariyerimizi yönetirken nelere dikkat etmeliyiz? Dijital araçlar nelerdir ve kariyerimizin hangi alanında faydalanabiliriz? CV ve motivasyon mektubu nasıl yazılır ve daha birçok sorunun cevaplarının bulabileceği atölyelere, 16-29 yaş arası tüm gençler katılabilecek. https://forms.gle/MGHg83sXMHtZ8gwe9 adresinden formun doldurulması ile katılım sağlanabilecek 6 Atölyeye katılan herkese, katılım belgesi verilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu atölye çalışmaları Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 30 Ağustos 2022 Salı saat 23.59 olarak belirtilen etkinlikte; 31 Ağustos Çarşamba 10.00 Kariyer Planlama Atölyesi, 12.30 CV ve Motivasyon Mektubu Yazma Atölyesi. 01 Eylül Perşembe 10.00 Mülakat Teknikleri Atölyesi, 12.30 İş ve Staj İmkanları Atölyesi. 02 Eylül Cuma 10.00 Geleceğin Meslekleri ve Becerileri Atölyesi, 12.30 Tasarım Odaklı Düşünme ve İnovasyon Atölyesi gerçekleştirilecek.