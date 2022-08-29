Karikatür yarışmasının sonuçları belli oldu

Bu yıl on ikincisi düzenlenen ve Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan karikatürler belli oldu.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in jüri başkanlığını yaptığı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Zeynep Gargi, Zehra Ömeroğlu, Sevda Deniz Anıl, Yoshiaki Yokota, Hayati Boyacıoğlu ve Mehmet Nergiz’den oluşan seçici kurul, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrimiçi değerlendirmede bulundu.

“59 Farklı Ülkeden Katılım Gerçekleşti”

Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na bu yıl 59 farklı ülkeden 504 karikatürist, 2159 karikatür ile katıldı. Seçici kurulun 2159 karikatür arasında yaptığı değerlendirme neticesinde birincilik ödülünü İran’dan Esmaeil Babaei, ikincilik ödülünü Hırvatistan’dan Dragutin Kovacevic ve üçüncülük ödülünü de İran’dan Ali Ghanaat kazandı.

“9 Ödül Dağıtıldı”

İlk üç ödüllerinin dışında Jüri Özel Ödülü’nü Belçika’dan Stefaan Provijn, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’nü İran’dan Mohamad Ali Khoshkam, TEMA Vakfı Özel Ödülü’nü Türkiye’den Murat Şeker, Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü’nü İran’dan Firoozeh Mozaffari, Labranda Su Özel Ödülü’nü Belçika’dan Norbert Van Yperzeele ve Eskişehir Özel Ödülü’nü Türkiye’den Eda Uzunoğlu kazandı.

“Çizgileriyle Yüreğimize Destan Olan Turhan Selçuk’a Saygılarla”

Yarışmanın onur konuğu ve jüri üyesi Ruhan Selçuk, Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın öneminden bahsederek, “Güzel Milas’ımızda 2011 yılında başlayan Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nı bu yılda gerçekleştirmenin kıvancı içerisindeyiz. Yarışmaya katılan tüm çizerlere, jüri başkanlığı teklifimizi kabul eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e, hiçbir emeğini esirgemeyen değerli Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat’a ve tüm jüri üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

“Başkan Tokat: Yarışmamız Marka Oldu”

12. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yarışmanın marka olduğunu ve bu yıl jüri başkanlığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yapmasından dolayı da ayrıca mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Tokat, “Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelen yarışmamızın Milas’ın ortak değeri haline gelmesi bizi gururlandırıyor. Mütevazi bir ilçe olarak bir dünya sanatının çok önemli merkezi haline geldik. Uluslararası kamuoyunun dikkatini bu yarışmamızla birlikte Milas’a çekiyoruz. Turhan Selçuk isminin Karikatürlü Ev’de yaşatılması ve her yıl onlarca genç karikatürcünün burada yetişmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Başta jüri başkanlığı teklifimizi kabul Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yılmaz Büyükerşen olmak üzere, Kamil Masaracı’ya, Ruhan Selçuk’a ve tüm jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Yılmaz Büyükerşen: Turhan Selçuk İle Olan Dostluğumuzdan Onur Duyuyorum”

12. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın bu yıl jüri başkanlığını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Turhan Selçuk’un kendisi için bambaşka bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Turhan Selçuk, bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Benim için kendisi sadece çok değerli bir karikatürist değil, 50 yıl önce tanışma fırsatı bulduğum, yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Turhan, grafik sanatını, gözleri, düşünceleri ve elleriyle birleştiren büyük bir sanatçıydı. Bana göre de dünyada alanında en önde gelen sanatçılardan bir tanesiydi. Bu vesileyle Turhan Selçuk’u bir kez daha rahmetle anıyor, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.