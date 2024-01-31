Kargo şirketinden gıda kampanyalarına özel çağrı merkezi

Zeytinyağı, bal ve kaşar başta olmak üzere yerel üreticilerin ürettiği, taşıma kriterlerine uygun ambalajlarla gıda ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan MNG Kargo, yöresel ürünleri avantajlı fiyatlarla gideceği noktalara ulaştırıyor.İSTANBUL (İGFA) - MNG Kargo, zeytinyağı, bal ve kaşar başta olmak üzere gıda ürünlerini, avantajlı fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor. Ayrıca şirket, özel olarak sunduğu paketleme ve ambalaj çözümleriyle taşıma kriterlerine uygun gıda ürünlerinin güvenle taşınmasını sağlıyor.

GIDA KAMPANYALARINA ÖZEL ÇAĞRI YÖNETİM MERKEZİ KURULDU

Gıda kampanyası kapsamında zeytinyağı ve bal gönderimleri için özel olarak geliştirilen korumalı ambalajlar ile taşıma süreçlerini yürüten MNG Kargo gıda kampanyası kapsamında kurulan özel çağrı yönetim merkeziyle müşterilere daha etkin bir destek sağlamayı da amaçlıyor.

MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, kampanya kapsamında gıda ürünlerine özel geliştirdiğimiz korumalı ambalajlar, bilgilendirici etiketler, özel çağrı yönetim merkezi ile sundukları 3 iş günü içinde tazmin değerlendirmesiyle müşterilerimizin gıda gönderilerini taşıdıklarını kaydetti. Kesen, Akdeniz bölgesinde narenciye, elma, fıstık, nar; Karadeniz bölgesinde pirinç, fındık, çay; Marmara ve Ege bölgelerinde ise zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere mevsimine göre yetiştirilen tüm ürünleri avantajlı taşıma fiyatlarıyla tüketiciler ile buluşturduklarını belirtti.