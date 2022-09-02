'Kardeş Türküler' İzmir Güzelbahçe’yi Salladı

İzmir'de Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu’nda1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kardeş Türküler sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği Kardeş Türküler Konseri Güzelbahçelilerden büyük ilgi gördü. 2 bine yakın vatandaşın katıldığı konsere bazı vatandaşlar yer bulamayınca tiyatro duvarlarının üzerinde izledi.

Kardeş Türküler, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Çeşitli dillerde toplam 12 türkü seslendirildi. Tüm Grup, yüksek performansıyla seyircilerin nefesini kesti.

9 kişiden oluşan grup konser boyunca Türkçe, Ermenice, Kürtçe, Gürcüce, Roman şarkısı ve Lazca’nın yanı sıraNeşet Ertaş’tan "Bahça Duvarından Aştım" ve "Ahirim Sensin" eserlerini seslendirdiler. Mehmet Durak Şerbetçi'ye ait Kürtçe "Kara Üzüm Habbesi" türküsüyle konser son buldu.

Halkların kardeşliği tanımını müzikle buluşturduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Anadolu coğrafyasının tüm halklarının ezgilerini, orijinalliğini bozmadan kendi dillerinde, kültürlerinde söyleyen Kardeş Türküler'in kendilerini mest ettiğini söyledi.

"Halkların kardeşliği" söylemiyle yola çıkmış, her dilden, her ezgiden kalplerimize dokunan türküler hem coşturdu, hem hüzünlendirdi.

Başkan ince Kardeş Türküler ekibine çiçek takdim ederek teşekkür etti.