Kardeş şehir Changzhou Eskişehir programını gezi ile tamamladı

Eskişehir’in kardeş şehri Çin Halk Cumhuriyeti’nin Changzhou şehrinin delegasyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi programı sonrasında Eskişehir’i gezdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile 2009 yılında kardeş şehir protokolü imzalayan Changzhou şehri Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirdikleri toplantı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ziyaretleri sonrasında şehrin turizm, sanayi merkezleriyle Tepebaşı Belediyesini de ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Changzhou Belediyesi Başkan Yardımcısı Xia Sijun, Ekoloji ve Çevre Bürosu Dairesi Başkanı Gu Xiaobin, Jintan Bölgesi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Miao Run, Changzhou Belediyesi Dışişleri Ofisi Müdür Yardımcısı Wang Yaofeng, Dışişleri Ofisi Asya İşleri Bölümü Kıdemli Personeli Wang Yuxing ve Xinbei Bölgesi Ticaret Bürosu Proje Müdürü Zhao Yuexia, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Eskişehir Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Hamam Müzesi, Odunpazarı bölgesi gibi turizm merkezlerinin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ile Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret ettiler.

Eskişehir’i çok beğendiklerini belirten heyet, gezilerinde hatıra fotoğrafı çektirerek deneyimlerini ölümsüzleştirdiler.