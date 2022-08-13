Kardelen'in Bi Kalp'i var

Türkçe alternatif R&B sahnesine hızlı bir giriş yapan Kardelen, yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştuİSTANBUL (İGFA) - “Ceketin Bende Kaldı”, “Emanet” ve “Yaktın Beni” isimli parçalarıyla Türkçe alternatif R&B sahnesine hızlı bir giriş yapan Kardelen, yeni şarkısı “Bi’Kalp”i Universal Music Türkiye etiketiyle yayımladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Kardelen’e ait olan “Bi’Kalp”, sanatçının güçlü vokal tekniğine eşlik eden gitar yürüyüşleriyle süslenmiş müziğiyle dikkat çekici bir çalışmayı dinleyicinin beğenisine sunuyor.