Karda düşmemek için 6 öneri
Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı nedeniyle kaygan zeminin düşme ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor. Yürürken bu hususlara dikkat...İSTANBUL (İGFA) - Kar yağışı nedeniyle kaygan zeminin düşme ve yaralanmalara davetiye çıkardığını ve yürürken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Şanel karlı zeminde yürürken dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri paylaştı.
Eller cepte yürünmemeli, eller düşme tehlikesine karşın serbest olmalı. Zemini karda yürümeye uygun ayakkabılar giyilmeli. Büyük adımlar atmaktan kaçınılmalı, acele değil, yavaş ve küçük adımlar atılmalı. Apartman ve bina girişlerindeki kaygan zeminlere ve merdivenlere çok dikkat edilmeli. Mümkün olduğunca yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket edilmeli, ani ve hızlı hareketlerden kaçınılmalı. Düşmelere karşı mümkün olduğunca ellerde poşet, çanta taşınmamalı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Kayserispor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|19
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Gaziantep FK
|19
|21
|16. Karagümrük
|20
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|17
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Bandırmaspor
|18
|30
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Boluspor
|18
|23
|10. Ümraniye
|17
|22
|11. Erzurumspor
|18
|20
|12. Adanaspor
|18
|20
|13. Manisa FK
|17
|19
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|18
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. Chelsea
|21
|31
|9. M. United
|20
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Las Palmas
|20
|28
|9. Getafe
|19
|26
|10. Valencia
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|19
|5