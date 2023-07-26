KARBEM LGS'de yine yüzleri güldürdü

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yüzde 98.3'lük başarı oranı nedeniyle öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini kutladı.İZMİR (İGFA) - Bugüne kadar binlerce öğrenciyi ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), LGS'deki başarı oranıyla bir kez daha yüzleri güldürdü.

Buna göre tercihte bulunan öğrencilerden yüzde 98.3’ü liselere yerleşmeye hak kazanarak ailelerinin, öğretmenlerinin ve Karabağlar Belediyesi'nin gururu oldu.

Bu yılki LGS'ye giren KARBEM 8. sınıf öğrencilerinden 475'i, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercihlerini yaptı. Bu öğrencilerden 467'si liseleri kazanırken, 8 öğrenci de nakil süreçlerinde şansını deneme kararı aldı. Böylece kurumda yerleşme başarısı yüzde 98.3'e ulaştı.

Öğrencilerden 4'ü Fen liselerine, 322'si Anadolu liselerine, 2'si Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 25'i İmam Hatip liselerine, 114'ü de Meslek liselerine yerleşti. Anadolu liselerini tercih edenler arasından 3'ü Bornova Anadolu Lisesi, 4'ü İzmir Kız Lisesi, 7'si Konak Anadolu Lisesi, 2'si de Balçova Anadolu Lisesi gibi İzmir'in önde gelen eğitim kurumlarında okumaya hak kazandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, verdikleri emek ve döktükleri alınterlerinin ardından başarıya ulaşan KARBEM öğrencilerini, öğretmenlerini ve ailelerini gönülden kutladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan KARBEM'in, bu ve benzeri sonuçlarla yüzleri güldürmeye devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, “Öğrencilerimiz başarılarıyla gurur kaynaklarımız olmayı sürdürüyor. Hepsini ayrı ayrı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı gurur ve mutluluğu umarım bir kez daha yaşarız” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin eğitimi tüm gücüyle desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Okullarımızın bakım onarımlarından kırtasiye desteklerimize kadar çok boyutlu katkılarımız aynı şekilde sürecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Karabağlar Belediyesi olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.