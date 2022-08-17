KARBEM'den YKS'de yüzde 81'lik başarı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM) YKS'ye hazırlanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 81,18'lik başarı oranı yakaladılar. KARBEM'e devam edip tercihte bulunan 202 öğrenciden 164'ü üniversiteye yerleşmeyi başardı. 38 öğrenci ise ek tercih döneminde şansını deneyecek.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, öğrencileri başarılarından ötürü kutladı.

Yerleşen öğrencilerden 1'i Tıp, 1'i Diş Hekimliği, 10'u Sağlık Bilimleri, 9'u Mühendislik ve Mimarlık, 5'i Eğitim, 10'u Fen Edebiyat, 24'ü İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde okumaya hak kazandılar. Ayrıca GSF, İlahiyat, Turizm, İletişim fakülteleriyle Milli Savunma Üniversitesi, MYO Önlisans programlarını tercih eden öğrenciler de oldu.

Karabağlar Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu kapsamda 1000'i aşkın öğrencimiz KARBEM'de ücretsiz olarak lise ve üniversitelere hazırlandı. KARBEM'in LGS ve YKS başarı oranları ortada. Gelecek yıllarda da aynı anlayışla eğitimi desteklemeye, ülkemizin yarınları olan çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.