Karavanlar tatilin yeni gözdesi

Özellikle pandemi döneminde daha izole bir tatil imkânı sunan karavan tatiline yönelenler, bu sene de doğa ile iç içe vakit geçirmek için karavanlardan vazgeçmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaz tatili ile birlikte tüketiciler tatil planı yapmaya başladılar. Karavan tatili çeşitli rotalarla farklı yerleri keşfetme imkânı sunarken, doğada özgür bir şekilde dilediğince tatil yapmak isteyenler de gün geçtikçe karavanlara ilgi gösteriyor.

Karavan ilanlarında geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandığı gözlendi.

sahibinden.com’un verilerine göre geçtiğimiz ay verilen satılık motokaravan ilanları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 68 oranında arttı. Motorlu taşıtlarla kolayca bağlantı kurarak, her yere birlikte götürülebilen çekme karavanlara ilgi de artış gösterdi ve geçtiğimiz ay verilen satılık çekme karavan ilanları geçtiğimiz yıla göre yüzde 62 oranında arttı.

Verilere göre Afyon, Bursa ve İstanbul en çok karavan ilanı verilen yerler oldu.

Öte yandan kamp ekipmanlarına yönelik ilginin de arttığı verilen ilanlarda ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay verilen uyku tulumu ilanları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 91 arttı.

Yine ilan verilerine göre geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda, hem pratik hem de kamp deneyimini doyasıya yaşamaya olanak tanıyan ekipmanlardan tabure, sandalye & masa kategorisinde verilen ilanlarda yüzde 51, Mat, Kampet & Yatak kategorisinde verilen ilanlarda yüzde 27 ve yön bulma malzemeleri için verilen ilanlarda yüzde 24 artış yaşandı.