Karavancılar için en uygun kış rotaları

Türkiye’de yani tatil anlayışının merkezindeki karavan tatili, yazın aksine kışın da yapılabilmesiyle tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. İşte Türkiye’de karavancılar için kış rotası önerileri.İSTANBUL (İGFA) - Karavan tatili, son yıllarda özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen bir tatil seçeneği oldu. Doğa ve macera severler, özgürce seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak için son dönemde daha fazla karavan tatillerini tercih ediyorlar.

Türkiye’nin önde gelen sektörün temsilcilerinden Mehmet Kaya, kışın karavan tatili yapmak isteyenler Türkiye’nin en güzel kış karavan tatili rotaları hakkında önerilerde bulundu. Kaya, karavan tatili yapmak isteyenler için rotanın önceden planlanarak, karavan bakımı sonrasında yola çıkılmasının önemli olduğunu kaydetti.

KIŞ TURİZMİN MERKEZİ BURSA ULUDAĞ

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, karavan tatili için de harika bir adres olduğunu belirten Kaya, “Karavanınızı Uludağ’da kamp yapabileceğiniz alanlardan birine park edip, kayak yapabilir, kızak sürebilir veya kış aktiviteleri yapabilirsiniz.” dedi.

Ayrıca, Mehmet Kaya, Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfedilebileceğini, kebaptan kestaneye tüm yöresel lezzetlerin tadına bakılabileceğini söyledi.

KUZEYİN DOĞASI KASTAMONU ILGAZ

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın karavan tatili için doğa ile iç içe bir seçenek sunuyor. Karavanınızı Ilgaz Kayak Merkezi’ne yakın bir yere park edip, kayak yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Ilgaz Dağı’nın muhteşem manzarasını seyredebilir, orman içinde yürüyüş yapabilir, kışın da açık olan Ilgaz Tüneli’ni geçebilirsiniz.

HER MEVSİM GÜZEL BOLU YEDİGÖLLER

Mehmet Kaya, Yedigöller Milli Parkı’nın kışın gezilecek yerler listesinin başında geldiğinin altını çizerek, “Karla kaplı yedi gölün etrafında karavanınızla konaklayabilir, doğanın sessizliğini dinleyebilir, göllerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ayrıca, Yedigöller’de kamp ateşi yakabilir, balık tutabilir, kuş gözlemi yapabilirsiniz” şeklinde konuştu

DOĞANIN MUCİZESİ NEVŞEHİR KAPADOKYA

Kapadokya’nın geniş vadilerini sadece gün ağarırken değil bir de kar yağarken görülmesi gerektiğini belirten Kaya, “Beyaza bürünmüş peri bacaları üzerinde balona binebilirsiniz. Ayrıca kış sakinliğine bürünen Ürgüp ve Göreme’nin sokaklarını adımlayabilirsiniz” dedi.

DENİZ VE LEZZET BİR ARADA AYVALIK CUNDA

Cunda Adası’nın kışın da ziyaret edilebilecek güzel bir yer olduğunu belirten Kaya, “Karavanınızı Cunda’nın Ortunç Koyu’ndaki kamp alanlarından birine park edip, deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Cunda’nın tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel lezzetlerini ve deniz ürünlerini de deneyimleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

YEŞİLİN HER TONU ARTVİN BORÇKA KARAGÖL

Borçka Karagöl’ün kışın karavan tatili için en maceralı bölgelerden biri olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, “Karavanınızı göl kenarındaki kamp alanlarından birine park edip, gölün etrafında yürüyüş yapabilir, karavanınızın içinde sobanın sıcaklığını hissedebilirsiniz. Ayrıca, Borçka Karagöl’ün eşsiz doğasını, yaban hayatını ve kışın da açık olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı’nı da ziyaret edebilirsiniz ifadelerini kullandı.