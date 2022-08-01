Karavancılar Bilecik'in Kınık Köyü'nde futbol sahasında kamp yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde karavan sevdalıları aileleri ile birlikte kurdukları kampla keyifli anlar yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Bilecik’in Pazaryeri ilçesi doğa turizminin doğa sporlarının gözdesi olamaya devam ederken 140 yıldır çömlekçilik sanatının yaşatıldığı Kınık köyü bu kez karavancıları ağırladı.

Kınık köyüne karavanlarıyla birlikte Bilecik, Bozüyük, Muğla, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve İzmir’de gelen karavan sevdalıları Köyde Kınıkspor futbol sahasında yaktıkları kamp ateşi başında hep birlikte şarkılar söyledi.

Yetkililerden Kınık Köyü'ne karavan kampı yapılmasını isteyen grup üyeleri, Bilecik Valiliği ve Pazaryeri Kaymakamlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda ormanlık alanlarda kamp ve ormanlık alanlara giriş yasağı sebebiyle futbol sahasında kamp yaptığını vurguladı.

Muğla’dan Bilecik’e karavanıyla kamp yapmaya gelen Ramazan Ceyhan İGFA Haber'e yaptığı açıklamasında, “Karavan sevdalıları olarak Bilecik’teki üyelerimiz ile Pazaryeri ilçesinde ilk kez kamp yapıyoruz. Kınık köyünde bulunan futbol sahasının hemen yanı başında bulunan göl ve çevresinin karavan, çadır kampı, piknik alanı olarak düzenlenmesi halinde bu bölgenin karavan kampı olarak kullanılması ve 150 200 kampçının bu alanda kamp yapması mümkün olacak konuyla ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Kınık köyüne kamp yapmaya Bilecik’ten geldiğini söyleyen Şaban Özmen ise, Kınık Köyü'nde kurdukları kamp ile güzel bir gece geçirdiklerini belirterek kampta gruba yeni üye olan karavancılar ile Kınık köyünde tanıştıklarını ifade etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kampta karavancılar Eylül ayında daha kalabalık bir grupla Kınık köyünde kamp kurmak üzere sözleştiler.