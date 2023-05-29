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Karavan işgaline zabıta engeli

YAŞAM 29.05.2023, 08:57
Karavan işgaline zabıta engeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’da ücretsiz otoparkları ve sahil alanlarını işgal eden 174 karavanı tahliye etti. Tahliye edilen karavanlar Büyükşehir ekiplerince gösterilen geçici otopark noktalarına taşındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin sahil kesimleri ve ücretsiz otoparkları başta olmak üzere farklı noktalardaki karavan işgalini sona erdirmeye devam ediyor. Yurttaşlardan gelen işgal ve asayişle ilgili şikayetler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ortak çalışma başlattı. Geçen kasım ayında İnciraltı Kent Ormanı’ndan kaldırılan 259 karavanın ardından Karşıyaka’da çalışma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Bostanlı Pazaryeri karşısında, Beşikçioğlu Camii yanında bulunan halka açık otopark içerisindeki 122 çekme, 52 motorlu olmak üzere toplamda 174 karavanı tahliye etti. Karavan sahiplerine Çiğli’deki ESHOT Garajı bitişiğindeki boş alanda park yapmaları için yer gösterildi. Ücretsiz otopark girişlerine ise karavanların girişlerini engelleyecek taglar kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi otoparklardaki 47 karavanın tahliyesi için de çalışmalarını sürdürürken, bir yandan kaldırılan karavanların park edebilmesi için geçici otopark alanları oluşturuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda hizmete alınması planlanan otopark yerleri şu şekilde belirlendi;
Konak, Halkapınar Mahallesi, 1443 Sokak, 1201/6 Sokak, 1004 Sokak kesişimi.
Çiğli, Büyükçiğli Mahallesi 8250 Sokak, Yeni Havaalanı Caddesi kesişimi. (Çiğli Eshot Garajı Yanı)
Menemen, Ulucak Mahallesi, Çanakkale asfaltı, 1. cadde ve 7202 sokak kesişimi.
Bayraklı, Manavkuyu Mahallesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzeri alan.

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